Novartis chiude filiale tedesca Morphosys, interessati 330 impieghi

Keystone-SDA

Novartis sta procedendo alla chiusura dell'azienda biotecnologica tedesca Morphosys, rilevata a inizio anno per 2,7 miliardi di euro (2,5 miliardi di franchi al cambio attuale) al fine di ottenere l'accesso a un preparato in via di sviluppo.

(Keystone-ATS) Sono interessati circa 330 posti di lavoro.

Il colosso farmaceutico renano ha deciso in novembre di abbassare le saracinesche, entro la fine del 2025, delle sedi Morphosys in Germania e negli Stati Uniti e di integrare tutte le attività all’interno del gruppo, riferisce il settimanale tedesco WirtschaftsWoche (WiWo). Le informazioni sono state confermate all’agenzia Awp da Novartis.

Con l’acquisizione di Morphosys – società fondata nel 1992 e con sede a Planegg, in Baviera – Novartis voleva in particolare mettere le mani sul pelabresib, un principio attivo per il trattamento della mielofibrosi (MF), una malattia cronica del midollo osseo potenzialmente letale.

Secondo WiWo alcune settimane or sono Novartis ha però svalutato Morphosys per un ammontare di 800 milioni di dollari (715 milioni di franchi) perché il farmaco non si sta sviluppando come previsto. A titolo di paragone nel 2023 il gruppo ha fatturato per 45 miliardi di dollari, con un utile netto di quasi 9 miliardi.

In borsa oggi intorno alle 14.00 Novartis perdeva circa lo 0,8%, in un mercato pesantemente negativo (SMI -1,7%) sulla scia degli ultimi orientamenti della Federal Reserve. Negli ultimi tre mesi l’azione ha perso l’11%, quasi azzerando la performance positiva annuale, che rimane ora limitata al 4%.