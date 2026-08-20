Polizia tedesca identifica autore strage ebrei del 1970

Keystone-SDA

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Gli inquirenti tedeschi hanno dichiarato di aver identificato un sospetto di estrema destra, presunto responsabile del famigerato incendio doloso del 1970 contro un centro ebraico di Monaco, in cui persero la vita sette sopravvissuti all'Olocausto.

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(Keystone-ATS) Il sospetto, un cittadino tedesco che all’epoca dell’attentato aveva 25 anni ma è deceduto nel 2020, è stato identificato dopo che le autorità hanno riaperto il caso lo scorso anno, in seguito alla testimonianza di un nuovo testimone, hanno affermato la polizia e la procura di Monaco.

“Le nuove indagini condotte dopo la riapertura del caso indicano con forza che il sospetto è l’autore dell’attentato”, hanno dichiarato in una nota congiunta. Hanno tuttavia aggiunto che non è possibile giungere a una “chiarificazione legale” definitiva, poiché la legge tedesca non consente di incriminare una persona deceduta.

Il sospetto apparteneva agli “ambienti di destra” e i testimoni lo hanno descritto come un antisemita con una “ossessione per Hitler”, hanno affermato la polizia e la procura. Sebbene non ne abbiano rivelato il nome, la rivista Der Spiegel lo ha parzialmente identificato come Bernd V.

L’attentato del 13 febbraio 1970 fu uno dei peggiori contro la comunità ebraica nella Germania del dopoguerra. Un incendio, appiccato con benzina, fu fatto divampare nella tromba delle scale in legno del centro, che fungeva da casa di riposo e foresteria per la comunità, e si propagò rapidamente, bloccando l’unico accesso alla struttura. Sette residenti ebrei persero la vita e altre 15 persone rimasero ferite, quattro delle quali gravemente.