Prima esecuzione capitale sotto il governo della premier Takaichi

Keystone-SDA

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Un condannato a morte in Giappone è stato giustiziato venerdì mattina (la notte in Svizzera) per l'incendio doloso di una sala pachinko avvenuto nel 2009 a Osaka, costato la vita a cinque persone.

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(Keystone-ATS) Lo riferiscono i media nipponici che citano fonti a conoscenza dei fatti.

Si tratta della prima esecuzione capitale nel Paese da quando, lo scorso ottobre, la leader conservatrice Sanae Takaichi ha assunto l’incarico di premier. L’uomo giustiziato, identificato come Sunao Takami, aveva cosparso di benzina un locale adibito al pachinko, il popolare gioco d’azzardo simile al flipper, vicino alla propria abitazione, appiccando poi il fuoco.

Nel rogo persero la vita quattro clienti e un dipendente della sala giochi. Il ministero della Giustizia non ha commentato la notizia nell’immediato.

L’esecuzione di Takami segue quella di Takahiro Shiraishi, il cosiddetto “killer di Twitter”, giustiziato nel giugno 2025 dopo essere stato condannato per l’omicidio e lo smembramento di nove persone. Il Giappone è, insieme agli Stati Uniti, l’unico Paese del G7 a mantenere la condanna a morte. Nonostante le critiche internazionali, in particolare sulla lentezza delle procedure giudiziarie e sulle condizioni in cui avvengono le esecuzioni – comunicate ai condannati solo poche ore prima – l’opinione pubblica nipponica resta ampiamente favorevole al mantenimento della pena capitale.