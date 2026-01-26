La nostra console onoraria alle Hawaii: “Aiutare la gente è molto gratificante”

Theres Ryf Desai nel gennaio 2026 alla Liljestrand Foundation, il museo di architettura per il quale lavora come volontaria. zVg

Serie Consoli onorari svizzeri , Episodio 6: Il suo impegno volontario spazia dal sostegno a studenti e studentesse vittime di incidenti, fino all’aiuto in situazioni di crisi a seguito di devastanti incendi boschivi. Theres Ryf Desai è, come console onoraria, la prima persona di riferimento per gli svizzeri e le svizzere nel paradiso insulare delle Hawaii.

Non è facilissimo, dalla Svizzera, telefonare a qualcuno che si trova alle Hawaii. Chiamo Theres Ryf Desai un giovedì mattina alle 8:00. Sull’isola principale di Oahu, dove vive, è ancora mercoledì, ma sono già le 21:00.

La bernese, che ha studiato architettura al Politecnico federale di Zurigo (ETH) e ha lavorato a lungo nella professione, vive da 36 anni alle Hawaii. Lì, la 64enne è in una fase di allontanamento del settore della costruzione.

Ryf Desai è impegnata da oltre 15 anni come console onoraria della Svizzera. “Mi piace aiutare la gente, è molto gratificante. Inoltre, mi piace restituire qualcosa al mio Paese, dal quale ho ricevuto gratuitamente un’ottima formazione. Oggi, da svizzera all’estero, lo apprezzo ancora di più”, afferma.

Quando il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) le ha proposto questo incarico volontario, ha dovuto innanzitutto chiedere cosa facessero esattamente i consoli onorari.

Theres Ryf Desai nel 2021 con il suo predecessore Niklaus Schweizer. Richard Grillo Artistic Mindz Richard Grillo Artistic Mindz

“Conoscevo Niklaus SchweizerCollegamento esterno, il mio predecessore, che ha ricoperto la funzione per 38 anni, fino al raggiungimento del limite d’età. Ma non avevo idea di cosa questo ruolo comportasse nella pratica”.

È dovuto passare ancora un po’ di tempo prima che, alla fine del 2009, ricevesse finalmente il mandato: l’intera procedura, tra candidature, colloqui e la conferma da parte dell’Ambasciata, della Svizzera e del Dipartimento di Stato USA, è durata quasi un anno, racconta. “L’accettazione da parte statunitense non è affatto un automatismo”.

Theres Ryf Desai a un evento presso l’Ambasciata svizzera a Washington DC. zVg

Studenti amanti del rischio La quotidianità come console onoraria è impegnativa. “Pensavo di aver già visto di tutto, ma spunta sempre qualcosa di nuovo. È incredibile ciò che è successo negli ultimi 15 anni, tra incidenti che coinvolgono turiste e turisti e problemi sociali di svizzere e svizzeri residenti qui”.

Molti visitatori e visitatrici dalla Svizzera si recano nell’arcipelago delle Hawaii, il cinquantesimo e più meridionale Stato degli USA, per un soggiorno linguistico.

Ryf Desai cita un rapporto secondo il quale la Svizzera, con il 6,6% delle e degli studenti internazionali alle Hawaii, si colloca al quinto posto dopo Giappone, Corea del Sud, Filippine e Cina. “La piccola Svizzera è molto interessante!”.

La maggior parte resta però solo tre mesi per imparare l’inglese nel paradiso tropicale.

Alcuni di loro sembrano essere amanti del rischio, poiché la console onoraria ha già dovuto aiutare più volte giovani feriti a rientrare in sicurezza in Svizzera.

Non può quantificare esattamente il tempo che dedica all’incarico, dipende dai singoli casi con cui si confronta. “Varia enormemente, si passa da zero a quasi tutto il mio tempo, a seconda della settimana”, racconta.

Mesi d’impegno per Solar Impulse

Un periodo particolarmente intenso è stato quello della permanenza dell’aereo solare svizzero Solar Impulse, che ha fatto scalo alle Hawaii e vi è rimasto da luglio 2015 ad aprile 2016 in attesa di decollare per la tappa successiva. “Per il volo dal Giappone alle Hawaii avevano bisogno di cinque giorni di cielo sereno. L’atterraggio era previsto inizialmente per metà maggio, ma alla fine sono arrivati qui solo in luglio”, racconta.

Theres Ryf Desai tiene un discorso durante un evento per i due piloti di Solar Impulse, Bertrand Piccard e André Borschberg. zVg

La console onoraria ha organizzato a più riprese eventi che, a causa delle mutevoli condizioni meteorologiche e di problemi tecnici alle batterie dell’aereo, venivano annullati o rinviati all’ultimo momento.

“Era un’enorme quantità di lavoro. Dovevamo riprogrammare tutto continuamente e non era semplice, perché si trattava di eventi di grandi dimensioni”.

Alla festa del Primo agosto 2025 della Swiss Society alle Hawaii zVg

Un altro esempio del suo impegno è la risposta ai devastanti incendi boschivi che nel 2023 hanno distrutto la località costiera di Lahaina, a Maui.

La console onoraria ha dovuto fornire assistenza telefonica a turiste e turisti svizzeri, ad esempio per spiegare loro come procurarsi documenti di viaggio, poiché non potevano rientrare nei loro hotel, o per indicare dove trovare un alloggio sostitutivo.

A Ryf Desai sta a cuore anche la cura della comunità svizzera delle Hawaii, composta da circa 840 membri, attraverso la “Swiss SocietyCollegamento esterno”, che conta circa 70 aderenti.

“Purtroppo, non tutte e tutti partecipano agli eventi. È un peccato. Organizziamo molte attività variegate e interessanti”.

Cresciuta a Langenthal, nel canton Berna, Ryf Desai si è trasferita alle Hawaii già a 28 anni, dove ha fondato una famiglia con il marito, anche lui architetto.

Ora si aggiunge il babysitting

Accanto al suo lavoro e all’attività consolare, non sempre le rimane tempo per famiglia e hobby. Anche il figlio vive con la moglie alle Hawaii e Theres Ryf Desai di recente è diventata nonna. “Ora si aggiunge il babysitting”, dice.

La figlia, invece, vive già da dieci anni in Svizzera dopo aver studiato alla Scuola alberghiera di Losanna.

La console onoraria deve interrompere brevemente la conversazione: in casa fa troppo caldo e deve accendere il ventilatore da soffitto. Tornata al computer, parla dei suoi hobby.

Nel tempo libero può mettere a frutto le sue competenze professionali: si impegna, sempre come volontaria, in un museo di architettura ospitato in una moderna casa progettata del celebre architetto Vladimir Ossipoff, e costruita alla metà del secolo scorso. Vi tiene visite guidate e conferenze. È nelle sue corde: la sua prima vocazione era proprio l’insegnamento.

Nella primavera 2025 ha iniziato a impegnarsi per la Svizzera anche nel settore della cultura: “A Honolulu ho organizzato, insieme a un architetto locale, la mostra ‘Art of Design: Swiss Posters 1950–2022’, dedicata al design grafico svizzero. Una mostra che ha avuto grande successo”.

Theres Ryf Desai nella primavera 2025 davanti al luogo della mostra “Art of Design: Swiss Posters 1950–2022”. zVg

Direttrice del Corpo consolare delle Hawaii

La console onoraria svizzera è impegnata anche nel Corpo consolare delle Hawaii, in cui sono rappresentati 37 Stati. Da sei anni è nel comitato direttivo e quest’anno ne diventerà direttrice (Deacon).

“È un impegno importante, perché come gruppo possiamo affrontare problemi simili che toccano tutti i Paesi”, afferma. Tra questi rientrano le condizioni sempre più restrittive per l’ingresso negli Stati Uniti, che colpiscono in particolare turiste e turisti che rispondono in modo un po’ avventato alle domande poste dal personale di frontiera al momento dell’ingresso negli Stati Uniti.

“Sono molto contenta che finora non sia accaduto a nessuno dalla Svizzera, ma so di persone danesi, tedesche, australiane e di molte francesi che si sono trovate in grande difficoltà”.

Queste turiste e questi turisti vengono condotti in un istituto federale di detenzione, dove rimangono fino al rimpatrio. “Devono sottoporsi a una perquisizione corporale, indossare tute da detenuti e così via. È una situazione davvero sgradevole”, racconta.

In quanto unità del Corpo consolare, Ryf Desai e colleghi hanno potuto incontrare il governatore e spiegargli che queste persone spesso avevano inavvertitamente fornito informazioni incorrette, ad esempio sul telelavoro o sul volontariato svolto in fattorie, e che quindi non erano criminali.

Cerimonia di giuramento del Corpo consolare delle Hawaii nel 2025. Richard Grillo Artistic Mindz

“Abbiamo appena avuto un altro incontro con i responsabili dell’aeroporto. Ora stanno costruendo una struttura per ospitare questo tipo di viaggiatrici e viaggiatori per una notte, uno o due giorni o per il tempo necessario finché possono rientrare nel loro Paese. Infatti, ufficialmente non possono entrare negli USA e quindi neanche soggiornare in hotel”, spiega.

Ryf Desai non ha ancora riflettuto all’idea di fermarsi. Il limite d’età per i consoli onorari è 70 anni. Il suo mandato dura ancora due anni, “e poi deciderò cosa fare”. Il lavoro, quindi, non mancherà ancora per parecchio tempo alla console onoraria svizzera delle Hawaii.

A cura di Balz Rigendinger

