Per la comunità svizzera in Venezuela l’intervento USA era atteso e necessario

Secondo gli svizzeri all'estero C. e P., la popolazione venezuelana è felice della caduta di Nicolás Maduro, ma non lo manifesterà pubblicamente, come qui a Barcellona, per paura di ritorsioni. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

In seguito all'intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela il 3 gennaio 2026 e alla cattura del presidente Nicolás Maduro, le cittadine e i cittadini svizzeri che vi risiedono e che abbiamo contattato si dicono sollevati. Malgrado la paura di ritorsioni, la vita in loco è tornata alla normalità.

“Era l’unica soluzione”, secondo C.*. Il 72enne svizzero, stabilitosi da oltre tre decenni in Venezuela, si dice felice dell’intervento degli Stati Uniti: “Le persone che non ci vivono non possono capire l’impatto delle strutture criminali sulla vita quotidiana”, sottolinea.

Dello stesso avviso P.*, 79 anni, che vive in Venezuela da più di vent’anni: “Sospettavamo da tempo che sarebbe successo. Non è stata quindi una sorpresa”.

Una gioia contenuta

Il fatto che i due uomini parlino in forma anonima è il segno che la caduta del governo di Nicolás Maduro non ha ancora permesso di liberare la parola. Durante il nostro colloquio, C. non fa nomi e desidera che la discussione si svolga in svizzero tedesco, “più difficile da capire, se qualcuno dovesse ascoltarci”.

Quanto a P., usa toni moderati per non attirarsi guai. “Qui sono tutti felici, ma è una ‘alegría frenada’ – una gioia contenuta. Non ci saranno concerti di clacson per le strade, perché anche se la testa del serpente è stata tagliata, la bestia vive ancora”, dichiara C.

Le persone non si sentono libere di esprimersi in modo critico sul governo Maduro, perché temono ritorsioni. “Truppe filogovernative effettuano controlli in alcune strade. Chiedono di vedere i telefoni ed è meglio che non contengano messaggi ostili, altrimenti si rischia di essere rapiti o di finire in prigione”, secondo P.

Inoltre, lo “stato di eccezione” decretato il 3 gennaio dalle autorità venezuelane è fonte di preoccupazione, poiché permette “la ricerca e l’arresto di qualsiasi persona implicata nella promozione o nel sostegno dell’attacco armato condotto dagli Stati Uniti d’America contro il territorio della Repubblica”, indica il decretoCollegamento esterno.

Ritorno alla normalità

Secondo i due svizzeri, la vita quotidiana ha tuttavia ripreso il suo corso a Caracas: le persone si recano al lavoro, i voli interni sono ripresi, gli scaffali dei supermercati sono riforniti e la benzina è disponibile nelle stazioni. “I primi giorni, la popolazione è andata nel panico e si è precipitata nei negozi per fare scorte. Ma la calma è tornata e ormai si trova di tutto”, indica P.

Una descrizione che contrasta con l’analisi della situazione fatta dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)Collegamento esterno. Quest’ultimo parla di possibili chiusure delle frontiere, di penurie di beni di prima necessità, di connessioni internet e telefoniche interrotte.

Il DFAE raccomanda alle cittadine e ai cittadini svizzeri sul posto di “tenersi alla larga da manifestazioni di ogni genere, di limitare i propri spostamenti all’interno del Paese al minimo indispensabile e di verificare preventivamente le condizioni di sicurezza”.

Scarsa richiesta di sostegno da parte di svizzeri in Venezuela

Interpellato da Swissinfo, il DFAE indica di essere a conoscenza di alcuni casi di persone di nazionalità svizzera che hanno incontrato difficoltà durante i loro spostamenti. “Il numero di richieste provenienti da cittadine e cittadini svizzeri residenti in Venezuela è basso. La Helpline del DFAE e l’ambasciata a Caracas hanno gestito meno di 10 richieste di questo tipo”, indica il suo portavoce Pierre-Alain Eltschinger.

Negli ultimi vent’anni, il numero di cittadine e cittadini elvetici in Venezuela è ampiamente diminuito, passando da 2’072 nel 1994 a 813 ufficialmente registrati presso l’ambasciata nel 2024, secondo le cifre Collegamento esternodell’Ufficio federale di statistica.

“Circa 970 persone sono attualmente iscritte al registro degli Svizzeri all’estero. Queste cifre comprendono anche i membri della famiglia che non hanno la nazionalità elvetica”, precisa ancora il DFAE.

Poche velleità di lasciare il Paese

Secondo C., pochissimi svizzeri del Venezuela sono ancora di prima generazione. Inoltre, stando a P., la maggior parte non ha difficoltà finanziarie che potrebbero spingere alla partenza. “Attualmente, la situazione è ben più pericolosa per gli espatriati americani che per gli svizzeri, che godono di una buona reputazione”, dichiara C.

Se C. non contempla affatto di lasciare il Paese, P. vorrebbe dal canto suo tornare a stabilirsi in Svizzera “per passarvi una pensione tranquilla”. Ma resterà ancora qualche anno in Venezuela, perché si occupa di numerosi giovani in formazione.

Speranza prudente

P. e C. si rallegrano della cattura di Nicolás Maduro, ma restano prudenti riguardo all’evoluzione della situazione.

“Se l’intervento americano porterà un vero cambiamento, sarà positivo, altrimenti tutto questo non sarà servito a nulla”, dichiara P. Quest’ultimo avrebbe desiderato che anche i “fedeli alleati” del presidente fossero arrestati, perché “sono loro che renderanno difficile la transizione”. Ora spera che si tengano elezioni democratiche.

C. si dice di solito contrario all’interventismo di una potenza straniera, ma considera che “in questo caso, era necessario”. È tuttavia deluso che gli Stati Uniti abbiano escluso dall’accesso al potere la leader dell’opposizione Collegamento esternoe vincitrice del premio Nobel per la pace 2025 Maria Corina Machado. Anche P. avrebbe voluto che fosse coinvolta nel nuovo governo.

“L’esercito, che resta agli ordini di Nicolás Maduro, avrebbe certamente rovesciato un governo di opposizione. Scegliere di lavorare con Delcy Rodríguez rappresenta una soluzione pragmatica”, secondo C.

Un parere che P. condivide. Avverte tuttavia: “Se il nuovo governo non collabora con gli Stati Uniti, interverranno di nuovo, e in modo certamente più brutale questa volta”.

* Nomi noti alla redazione

A cura di Samuel Jaberg

Tradotto con il supporto dell’IA/mrj

