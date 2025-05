Roche investe 700 milioni di dollari in nuova unità produttiva Usa

Keystone-SDA

Nel pieno del dibattito sui dazi Roche e la sua filiale statunitense Genentech annunciano oggi che stanno progettando la costruzione di uno stabilimento nello stato americano della Carolina del Nord.

(Keystone-ATS) Nella città di Holly Springs, su un’area di circa 700’000 metri quadrati, verranno prodotti farmaci metabolici per il trattamento dell’obesità, ha indicato oggi Genentech. L’investimento è per complessivi 700 milioni di dollari (580 milioni di franchi), importo che potrebbe essere ampliato in base alla domanda e all’evoluzione del contesto politico negli Stati Uniti.

Secondo i piani attuali, nella Carolina del Nord dovrebbero essere creati più di 400 posti di lavoro “ad alta remunerazione” per la produzione di farmaci e 1500 impieghi nella costruzione. Genentech non ha fato sapere quando il progetto sarà ultimato e il momento in cui l’impianto entrerà in produzione.

Roche gestisce attualmente già 13 fabbriche e 15 centri di ricerca e sviluppo nel paese di Donald Trump, con un totale di 25’000 dipendenti.