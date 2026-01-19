Saliti a 40 i morti nel deragliamento dei treni in Spagna

Keystone-SDA

Il numero delle persone uccise nel deragliamento ad Adamuz, in Spagna, è ora salito a 40 dal precedente bilancio di 39 vittime. Lo affermano i servizi di emergenza locali citati da Sky News.

(Keystone-ATS) Sul luogo dell’incidente ferroviario avvenuto ieri sera, in Spagna, ci sono ancora “zone opache” a cui i tecnici non sono per ora riusciti ad avere accesso, e dove “potrebbero ancora esserci delle vittime”, ha detto ai giornalisti il governatore dell’Andalusia, Juanma Moreno. “Speriamo che non sia così”, ha aggiunto, “ma ci sono punti a cui si può accedere solo con macchinari pesanti”.

Intanto, l’indagine sull’incidente di Adamuz punta ad un guasto nei binari e lascia scarse possibilità all’ipotesi che si sia trattato di un sabotaggio. Lo scrive El Pais. La tragedia ferroviaria di ieri non ha ancora una causa ufficiale, e il ministro dei Trasporti, il presidente di Renfe e la direzione di Iryo concordano sul fatto che potrebbero volerci diversi giorni per trovare una spiegazione per il deragliamento.

Le indagini giudiziarie e tecniche stanno cercando di determinare parallelamente quale sia stato il fattore scatenante. Fonti vicine all’inchiesta – riferisce il media spagnolo – danno maggiore probabilità a un guasto ai binari e hanno praticamente escluso il sabotaggio.