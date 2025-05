Trump, USA-GB hanno firmato grande accordo per entrambi

Keystone-SDA

USA e Gran Bretagna "hanno firmato un grande accordo per entrambi i paesi". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nello Studio Ovale annunciando l'intesa commerciale tra i due paesi.

(Keystone-ATS) Da parte sua il premier britannico Keir Starmer, in collegamento telefonico, ha sostenuto che “questo è un accordo storico e viene annunciato nel giorno in cui, 80 anni fa, Winston Churchill annunciò la fine della guerra in Europa”. “È un giorno fantastico, storico”, ha ribadito il primo ministro ringraziando il presidente americano.

L’intesa “salverà migliaia di posti di lavoro” britannici, ha detto Starmer parlando in uno stabilimento nelle West Midlands, in Inghilterra. A fianco di Trump nello Studio Ovale c’era Lord Peter Mandelson, l’ambasciatore britannico negli USA, che ha parlato di una futura “partnership tecnologica” tra i due paesi e di una più stretta collaborazione anche nell’ambito scientifico.

Secondo Trump “la Gran Bretagna ha fatto bene a lasciare l’UE, l’ho detto subito. La Brexit è stata una buona decisione per loro ma mancava l’accordo con gli Stati Uniti e adesso lo abbiamo fatto”. L’intesa, ha precisato, non è ancora definitiva: “i dettagli finali saranno scritti nelle prossime settimane”.

“Questo è un accordo al massimo delle sue potenzialità che amplieremo ulteriormente, e lo amplieremo ulteriormente attraverso la crescita, ma abbiamo risorse enormi in gioco”, ha detto Trump. “Ci saranno cambiamenti, ci saranno aggiustamenti perché siamo flessibili, vedremo cosa possiamo fare ancora meglio. Ma è un accordo definitivo e pensiamo che tutti ne saranno soddisfatti”, ha proseguito.

Rivolgendosi ai giornalisti poco prima, l’ambasciatore britannico negli USA aveva detto che l’accordo “ci fornisce la piattaforma, il trampolino di lancio per ciò che penso sarà ancora più prezioso per entrambi i nostri paesi in futuro”. Questo accordo, aveva sottolineato, “non è la fine” ma piuttosto “solo l’inizio”. “Possiamo fare di più per ridurre i dazi e le barriere commerciali, in modo da aprire i nostri mercati l’uno all’altro ancora di più di quanto abbiamo concordato oggi”, aveva detto.

L’accordo, ha spiegato Trump, garantirà nuovo accesso al mercato britannico per prodotti chimici e macchinari statunitensi e aumenterà l’accesso per la carne e l’etanolo. Il Regno Unito, ha detto, accelererà il passaggio delle merci statunitensi alla dogana. Stando a Trump l’accordo commerciale porterà alla creazione di una zona di scambio per alluminio e acciaio e a una catena di approvvigionamento farmaceutico sicura.

Il segretario al commercio americano Howard Lutnick ha precisato che il Regno Unito potrà inviare 100’000 auto negli Stati Uniti con la tariffa base originale del 10%, mentre i motori Rolls Royce e i componenti per aeroplani potranno essere esportati da Londra negli Stati Uniti senza dazi doganali. Lutnick ha pure indicato che Londra annuncerà oggi 10 miliardi di dollari in nuovi ordini da Boeing.

“Faremo un accordo anche con l’Europa”, ha ancora affermato Trump. “Ursula von der Leyen è fantastica, la vedrò sicuramente”, ha detto senza precisare dove e quando. “Tutti i paesi vogliono fare accordo con noi, sabato Scott andrà in Svizzera per un colloquio molto interessante”, ha aggiunto il presidente accennando all’incontro tra due giorni a Ginevra tra il segretario del Tesoro americano Scott Bessent e il vicepremier cinese He Lifeng, stretto collaboratore del presidente Xi Jinping, in qualità di responsabile per gli affari economici e commerciali Cina-USA.

“Sono sicuro che avremo un grande weekend con la Cina”, ha detto Trump aggiungendo che “loro hanno più da perdere rispetto a noi”. “Mi piacerebbe poi parlare con Xi, dipende da come andrà”, ha detto ancora il presidente.