Trump: oggi le lettere a Ue e Canada sui dazi

L'Unione Europea e il Canada riceveranno le lettere di Donald Trump sui dazi oggi, ha detto il presidente americano in un'intervista a Nbc. Tutti i paesi rimanenti pagheranno il 15% o il 20%".

(Keystone-ATS) I dazi per il Canada saranno del 35%, stando a quanto emerge dalla lettera pubblicata dal presidente su Truth poco dopo l’intervista a Nbc. I dazi nel 35% non saranno applicati ai beni conformi all’accordo di libero scambio fra Stati Uniti, Canada e Messico, per i quali l’esenzione in vigore resta, ha spiegato un funzionario della Casa Bianca.

Trump aveva applicato in precedenza tariffe del 25% ai beni non Usmca, così come è conosciuto l’accordo di libro scambio, ma ora – come certificato dalla lettera al premier Mark Carney – i dazi saliranno al 35% dal primo agosto.