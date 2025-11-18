Trump accoglie bin Salman alla Casa Bianca con tutti gli onori
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman alla Casa Bianca sul portico sud, di solito adibito ad accogliere i leader per le visite di Stato, con tutti gli onori e picchetti militari e perfino i cavalli.
(Keystone-ATS) Oltre a tutti gli onori militari riservati di solito ai capi di Stato, Trump ha fatto volare in onore del principe ereditario saudita Mohammed bin Slaman diversi caccia F-35 in formazione a V. Si tratta proprio degli aerei militari che il presidente vuole vendere ai sauditi, una decisione che richiederebbe comunque l’approvazione del Congresso.