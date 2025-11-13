Trump firma la fine dello shutdown

Keystone-SDA

Lo shutdown più lungo della storia americana finisce. Dopo 43 giorni di chiusura, il governo USA riapre: Donald Trump ha firmato il provvedimento approvato dal Congresso per mettere fine alla paralisi e riprendere a operare regolarmente.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Per 43 giorni i democratici hanno chiuso il governo per cercare di estorcere soldi al Paese. Stasera mandiamo un massaggio chiaro: non lo permettiamo. Hanno chiuso il governo per motivi politici”, ha detto il presidente americano Donald Trump, che aggiunge: “Non si dovrebbe ripetere mai più”,

Dopo il via libera del Senato grazie a otto democratici che hanno rotto le fila con il partito, la Camera ha approvato la misura con 222 voti a favore e 209 contrari. Il provvedimento finanzia il governo fino al 30 gennaio e non include l’estensione dei sussidi all’Obamacare, al centro dello scontro che si è tradotto nello stop delle attività governative.

I democrati però non intendono mollare. Il leader dei liberal alla Camera, Hakeem Jeffries, ha assicurato che la battaglia continuerà. “È appena iniziata”, ha detto prevedendo che i repubblicani potrebbero pagare cara una mancata estensione alla elezioni di metà mandato del 2026. Senza ulteriori fondi, gli americani li “cacceranno dai loro incarichi il prossimo anno”, ha osservato. Le stime indicano che in mancanza di un’estensione i premi per l’Obamacare saliranno in media del 114%.

“L’Obamacare è stata un disastro fin dall’inizio. Vorremmo che i soldi che vanno alle assicurazioni sanitarie andassero direttamente agli americani, in modo che possano acquistare direttamente la loro copertura sanitaria e diventare manager di se stessi”, ha spiegato Trump accusando i democratici di essere responsabili della chiusura del governo: hanno “voluto lo shutdown per motivi politici”, ha messo in evidenza.

Con la riapertura del governo, i disagi al trasporto aereo dovrebbe rientrare. Per un ritorno alla normalità ci vorrà del tempo, ma sarà evitato il temuto caos per le feste del Ringraziamenti. Gradualmente infatti i controllori di volo rientreranno al loro posto consentendo al Dipartimento dei Trasporti di rimuovere i limiti imposti al traffico aereo nei maggiori scali USA. La riapertura del governo consentirà anche il pagamento dei buoni pasto essenziali per 42 milioni di americani che vi dipendono.