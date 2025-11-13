Trump grazia il miliardario proprietario del Tottenham Lewis

Keystone-SDA

Donald Trump ha graziato Joe Lewis, il miliardario britannico che si è dichiarato colpevole di insider trading a New York lo scorso anno. Lo ha riferito alla Reuters una fonte vicina alla famiglia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il nome di Lewis, il cui fondo fiduciario controlla la maggioranza della squadra di calcio londinese del Tottenham, va ad aggiungersi ad una lunga lista di super ricchi condannati per reati finanziari graziati dal presidente americano nel suo secondo mandato, tra cui il fondatore di Binance Changpeng Zhao e il fondatore di Nikola Trevor Milton.

“Sono felice che tutto questo sia ormai alle mie spalle e possa godermi la pensione”, ha affermato il miliardario 88enne in una nota. Secondo la procura, tra il 2019 e il 2021 Lewis ha passato informazioni sulle quattro società in cui aveva investito a due dei piloti dei suoi jet privati, nonché ad amici, assistenti e partner. È stato condannato a pagare una multa di 5 milioni di dollari e a scontare tre anni di libertà vigilata.