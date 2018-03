Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 dicembre 2010 16.49 13 dicembre 2010 - 16:49

BASILEA - Tre impiegati delle Ferrovie federali e una passeggera sono rimasti leggermente feriti in seguito ad una collisione fra due treni avvenuta oggi verso le 13:00 alla stazione di Basilea. I quattro soffrono di contusioni e escoriazioni, hanno annunciato le FFS in un comunicato.

Le cause dell'incidente non sono al momento note: nel corso di una manovra, un treno internazionale con a bordo passeggeri ha urtato un convoglio vuoto fermo sul binario quattro.

La passeggera ferita ha potuto proseguire il suo viaggio dopo un controllo medico, mentre un impiegato delle FFS è stato portato in ospedale per accertamenti. Il traffico ferroviario non è stato perturbato.

