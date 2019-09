KEYSTONE/AP The Canadian Press/SEAN KILPATRICK

Nuova grana per Justin Trudeau, a poche settimane dalle elezioni in Canada.

Il primo ministro, già coinvolto in un scandalo per favoreggiamento, è stato messo in grave imbarazzo da una foto del 2001 pubblicata su "Time" che lo ritrae con il viso dipinto di nero durante un party.

La festa in costume, dal tema 'Arabian Nights', era stata organizzata dalla scuola privata di Vancouver dove Trudeau, allora 29enne, insegnava. Il portavoce del premier ha confermato che l'uomo truccato con la 'brownface', immortalato insieme a quattro donne, è proprio Trudeau.

