Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 ottobre 2010 14.32 20 ottobre 2010 - 14:32

LONDRA - Il cancelliere dello Scacchiere britannico George Osborne ha annunciato un aumento dell'età pensionabile per uomini e donne nel settore pubblico a 66 anni entro il 2020, con un risparmio di 5 miliardi di sterline (7,6 miliardi di franchi) all'anno entro la fine del prossimo parlamento.

"Fondi che potranno essere usati per dare una più generosa pensione di base in un momento di pressioni demografiche", ha affermato.

La gente dovrà lavorare più a lungo prima di cominciare a incassare la pensione, ha detto Osborne. L'anticipo di sei anni del nuovo target di età pensionabile sarà raggiunto attraverso un graduale aumento a partire dal 2018.

Neuer Inhalt Horizontal Line