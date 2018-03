Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 novembre 2014 17.14 22 novembre 2014 - 17:14

In migliaia hanno dimostrato oggi a Madrid contro l'aborto e per chiedere al Governo di rispettare l'impegno di limitare il diritto delle donne ad abortire. I manifestanti hanno attraversato la capitale sventolando bandiere con su scritto "Ogni vita conta" e gridando con rabbia davanti alla sede del Partito Popolare (PP, conservatore), "Abortisti, assassini" e "Sì alla vita, no all'aborto".

Il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy aveva promesso prima della sua elezione nel 2011 di inasprire la legge sull'aborto, ma il progetto è stato abbandonato nel settembre scorso per dissensi sul tema interni al partito del premier.

Il fallimento del progetto ha fatto infuriare molti dei sostenitori del premier, che hanno minacciato di non votare più per lui alle prossime elezioni generali, previste per dicembre 2015.

