Twint conta oltre 6 milioni di utenti

Keystone-SDA

Il sistema di pagamento digitale Twint contava oltre 6 milioni di utenti alla fine del primo semestre dell'anno. Questi hanno effettuato 773 milioni di transazioni nel 2024, con un aumento del 31% rispetto all'anno precedente.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La crescita evidenzia la domanda di servizi di pagamento mobili, in particolare per gli acquisti alla cassa, si legge in una nota diffusa oggi dall’azienda. A sostegno di questa espansione, circa l’81% dei negozi accetta questo metodo di pagamento e l’84% di quelli online fa lo stesso.

Circa il 75% delle transazioni è di natura commerciale (la maggior parte delle quali in presenza), mentre una transazione su quattro avviene tra privati.

Di proprietà delle banche cantonali di Vaud e Zurigo, Postfinance, Raiffeisen, UBS, Six e Worldline, la società è stata fondata nel 2016.

All’inizio di luglio, l’associazione dei dettaglianti Swiss Retail Federation ha presentato un reclamo alla Commissione della concorrenza (Comco) contro Twint, accusandola di “abusare della sua posizione di mercato applicando commissioni eccessive”.

