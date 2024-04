Ucraina: Biden chiama Zelensky, “presto nuove armi importanti”

2 minuti

(Keystone-ATS) Joe Biden ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il quale gli ha promesso l’invio, a breve, di “nuovi aiuti militari importanti”. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

Biden ha sottolineato “l’impegno continuo degli Stati Uniti al fianco dell’Ucraina” e ha annunciato che fornirà presto “nuovi significativi pacchetti di assistenza alla sicurezza per soddisfare le esigenze dell’Ucraina non appena il Senato approverà il supplemento sulla sicurezza nazionale”. Il presidente americano ha poi affermato che “l’assistenza economica degli Stati Uniti aiuterà a mantenere la stabilità finanziaria dell’Ucraina, a ricostruire le infrastrutture critiche dopo gli attacchi russi e a sostenere le riforme sulla via dell’integrazione euro-atlantica”.

Negli aiuti militari a Kiev non ci saranno “solo Patriot” ma anche “sistemi che distruggono droni, missili lenti e altri mezzi con cui la Russia sta cercando di attaccare”. Così il sottosegretario di Stato americano per gli affari europei ed eurasiatici James O’Brien, durante un incontro con i giornalisti ucraini a Kiev, spiega i contenuti del disegno di legge americano, aggiungendo che l’Ucraina riceverà gli aiuti “molto presto” dopo la loro approvazione da parte del Congresso e la firma di Biden. “E’ assistenza di cui Kiev ha bisogno sul campo di battaglia per raggiungere il successo”, ha aggiunto, come riporta Ukrainska Pravda.

La reazione di Volodymyr Zelensky non si è fatta attendere. “Ho avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in seguito ai risultati delle votazioni alla Camera dei Rappresentanti. Il presidente ha assicurato che se approvata dal Senato, firmerà immediatamente la legge. Sono grato a Joe Biden per la sua instancabilità sostegno all’Ucraina e alla sua vera leadership globale”, ha detto Zelensky dopo la telefonata con il presidente Usa.

Joe Biden ha chiamato anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per discutere del loro “fermo sostegno all’Ucraina nella sua difesa dall’aggressione russa” sottolineando quanto il “sostegno internazionale sia essenziale per la lotta per la libertà di Kiev”. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.