Usa: netto aumento richieste settimanali di sussidio disoccupazione

Keystone-SDA

Il numero di americani che hanno presentato richiesta per il sussidio di disoccupazione è aumentato oltre le attese la settimana scorsa, secondo i dati diffusi oggi dal Dipartimento del lavoro.

(Keystone-ATS) Sono state registrate 241’000 domande, in progressione di 18’000 rispetto ai sette giorni precedenti. Gli esperti avevano previsto un dato inferiore, pari a 223’000.

L’indicatore in questione viene osservato sempre con particolare interesse dai mercati finanziari. Il rapporto del governo sul mercato del lavoro per il mese di aprile sarà diffuso domani: gli analisti si aspettano che siano stati creati 135’000 nuovi impieghi, un numero significativamente inferiore rispetto al mese precedente.

I dati svolgono generalmente un ruolo importante nelle decisioni della Federal Reserve in materia di tassi d’interesse. Finora il mercato del lavoro della maggiore economia mondiale si è dimostrato solido. In marzo la banca centrale ha mantenuto stabile il costo del denaro, ma ha lasciato aperta la porta a futuri tagli dei tassi. In generale gli specialisti non prevedono modifiche della politica monetaria in occasione della prossima riunione del 7 maggio.

Come noto nel primo trimestre di quest’anno l’economia statunitense ha perso notevolmente slancio: il prodotto interno lordo (PIL) è sceso a sorpresa dello 0,3%.