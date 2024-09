Usa: spari contro la folla in Alabama, 4 morti e decine feriti

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Almeno quattro persone sono state uccise e “decine” di altre sono rimaste ferite in una sparatoria di massa avvenuta ieri sera in una delle aree più frequentate della vita notturna di Birmingham, Alabama, ha riferito il Dipartimento di Polizia di Birmingham.

Poco dopo le 23:00 ora locale (le 6:00 di stamane in Svizzera), “diversi aggressori hanno sparato numerosi colpi su un gruppo di persone” nell’area di Five Points South, ha dichiarato l’agente di polizia Truman Fitzgerald, citato da Cnn. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato due uomini e una donna senza vita a causa di ferite da arma da fuoco. Una quarta vittima è deceduta in ospedale.

Al momento, nessun sospetto è stato arrestato. Le vittime erano tutte all’aperto, sul marciapiede o sulla strada. Gli investigatori stanno cercando di stabilire se gli aggressori si siano avvicinati a piedi o se abbiano sparato da un veicolo.

Diversi feriti sono stati soccorsi nell’area della strage, ha riferito Fitzgerald. L’ospedale dell’Università dell’Alabama a Birmingham sta curando 11 feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche.

Fitzgerald ha sottolineato che queste sparatorie di massa “hanno più a che fare con la cultura che con la criminalità”, lamentando l’uso crescente delle armi per risolvere le controversie. L’incidente si aggiunge al già tragico bilancio di almeno 403 sparatorie di massa negli Stati Uniti nel 2024, secondo il Gun Violence Archive, che definisce una “sparatoria di massa” come un evento in cui almeno quattro persone vengono colpite, escluso il responsabile.