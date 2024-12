Usa: Trump, no attacchi in Russia. Finire guerra in Medio Oriente

Keystone-SDA

"Sono assolutamente contrario agli attacchi con missili in Russia. Stiamo solo intensificando questa guerra e peggiorandola. Penso che sia un errore molto grave, un errore molto grave".

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha detto il presidente eletto degli Usa Donald Trump in un’intervista a Time, rivista pubblicata a New York.

Quanto alla domanda sugli aiuti all’Ucraina, il futuro inquilino della Casa Bianca non ha risposto direttamente se continuerà a fornirli o no: “Voglio raggiungere un accordo. Questa guerra non sarebbe mai dovuta iniziare. (Il presidente russo Vladimir) Putin non avrebbe invaso l’Ucraina se fossi stato presidente”.

Trump è stato interrogato anche sulla guerra in Medio Oriente. Il primo ministro israeliano Benjamin “Netanyahu ha fiducia in me e sa che voglio la fine della guerra”. Il presidente eletto non ha indicato se il premier dello Stato ebraico gli abbia dato garanzia sulla cessazione delle ostilità prima dell’inizio del suo mandato, come richiesto dallo stesso repubblicano. “La crisi in Medio Oriente sarà risolta, sarà più complicata della Russia e dell’Ucraina ma sarà risolta”, ha detto il magnate senza entrare nel dettaglio.

“Non mi fido di nessuno”. Così Trump ha risposto ad una domanda sulla fiducia verso Netanyahu. Quanto al ruolo dell’Iran, il presidente eletto ha risposto che “tutto può succedere, è una situazione molto fluida”.