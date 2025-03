USA: Trump, valuto sanzioni alla Russia fino a cessate il fuoco

Keystone-SDA

"Sto considerando ampie sanzioni bancarie, sanzioni e dazi alla Russia fino a quando un cessate il fuoco e un accordo finale sulla pace (con l'Ucraina) non saranno raggiunti".

(Keystone-ATS) Lo afferma il presidente statunitense Donald Trump sulla sua rete sociale Truth Social esortando Mosca e Kiev a sedersi al tavolo delle trattative “ora, prima che sia troppo tardi”.

“Sulla base del fatto che la Russia sta assolutamente ‘martellando’ l’Ucraina sul campo di battaglia in questo momento, sto seriamente prendendo in considerazione sanzioni bancarie su larga scala, sanzioni e tariffe sulla Russia fino a quando non verrà raggiunto un cessate il fuoco e un accordo di risoluzione finale sulla pace. Russia e Ucraina, sedetevi al tavolo subito, prima che sia troppo tardi. Grazie!!!”