USA: Trump aiuterà Zelensky ad avere più difesa aerea da Europa

Keystone-SDA

Il presidente statunitense Donald Trump aiuterà il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky a ottenere più difesa aerea dall'Europa. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt leggendo una nota relativa alla telefonata odierna tra i due leader.

(Keystone-ATS) Nella telefonata con Trump, ha aggiunto la portavoce, Zelensky ha chiesto “nuovi sistemi per la difesa” e “il presidente ha acconsentito a lavorare insieme per aiutare a trovare ciò che è disponibile, soprattutto in Europa”.

Trump ha anche promesso a Zelensky di riportare a casa i bambini ucraini deportati in Russia.

USA proprietari delle centrali ucraine?

L’inquilino della Casa Bianca ha pure ventilato al capo dello stato ucraino la possibilità che gli Stati Uniti diventino proprietarie delle centrali elettriche ucraine.

Trump, si legge in una nota della Casa Bianca sulla telefonata, “ha anche discusso della fornitura elettrica e delle centrali nucleari in Ucraina affermando che gli Stati Uniti potrebbero essere molto utili nella gestione di tali impianti con la loro competenza in materia di elettricità e servizi di pubblica utilità”.

“La proprietà americana di queste centrali rappresenterebbe la migliore protezione per tale infrastruttura e il miglior supporto per l’energia ucraina”, si sottolinea.

Zelensky: conversazione schietta

Della chiamata ha informato anche lo stesso Zelensky in un messaggio sulla rete sociale X: l’Ucraina ha accettato “la fine degli attacchi all’energia e ad altre infrastrutture civili” come “uno dei primi passi verso la fine completa della guerra”.

Il capo dello stato ucraino ha definito la telefonata con Trump “una conversazione positiva, molto sostanziale e schietta” nella quale il presidente americano “ha condiviso i dettagli della sua conversazione (di ieri) con (il presidente russo Vladimir) Putin e le questioni chiave discusse”.

“Ho sostenuto questo passo e l’Ucraina ha confermato che siamo pronti a implementarlo”, ha aggiunto riferendosi alla proposta russa di tregua parziale.

Con Trump “abbiamo concordato che l’Ucraina e gli Stati Uniti dovrebbero continuare a lavorare insieme per raggiungere una vera fine alla guerra e una pace duratura. Crediamo che insieme all’America, al presidente Trump e sotto la guida americana, si possa raggiungere una pace duratura quest’anno”, aggiunge, sempre su X, il leader di Kiev, ringraziando “il presidente e il popolo americano per il loro sostegno”. “Abbiamo concordato di mantenere un contatto costante, anche al massimo livello e tramite le nostre squadre”.