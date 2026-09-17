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Votazioni

Rettilineo finale prima delle votazioni del 27 settembre

Katy Romy

Care svizzere e cari svizzeri all'estero,

La domenica di votazioni del 27 settembre non dovrebbe riservare grandi sorprese. L'ultimo sondaggio prima dello scrutinio rivela tendenze chiare per entrambe le iniziative sottoposte al popolo.

Il testo dell'associazione Pro Svizzera, che vuole sancire nella Costituzione una concezione restrittiva della neutralità, potrebbe subire una pesante sconfitta alle urne. Quasi due terzi dell'elettorato intendono respingerlo, secondo il secondo sondaggio della Società svizzera di radiotelevisione (SSR). In un contesto geopolitico instabile, le considerazioni legate alla sicurezza sembrano avere un peso importante. Molte elettrici e molti elettori temono che il testo possa limitare le possibilità di cooperazione internazionale in materia di difesa.

L'iniziativa non convince neppure le svizzere e gli svizzeri che vivono all'estero, i quali, nei Paesi di residenza, si trovano spesso a dover rispondere a domande sulla neutralità. Non è raro che questa peculiarità elvetica sia oggetto di critiche, come ci hanno raccontato diverse persone espatriate. Talvolta, la neutralità viene considerata un atteggiamento economicamente opportunista oppure confusa con l'indifferenza. La diaspora cerca di spiegare questa caratteristica e di correggere i pregiudizi.

Rimasta in gran parte all'ombra del dibattito sulla neutralità, anche l'iniziativa sull'alimentazione dovrebbe essere respinta dal popolo svizzero. Secondo l'ultimo sondaggio della SSR, il 64% delle persone intervistate intende votare "no". Il testo, che chiede alla Confederazione di promuovere la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale, gode di un sostegno leggermente maggiore nella Quinta Svizzera, anche se la maggioranza di questo elettorato intende comunque respingerlo.

Avete ricevuto il materiale di voto? Se sì, questa newsletter vi fornirà tutte le informazioni necessarie per compilare la scheda oppure, semplicemente, per ripassare un'ultima volta i temi in gioco prima dello scrutinio.

Buona lettura.

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2 minuti

Corrispondente a Palazzo federale per SWI swissinfo.ch, decodifico la politica federale per le svizzere e gli svizzeri all’estero. Dopo gli studi presso l’Accademia di giornalismo e dei media dell’Università di Neuchâtel, il mio percorso professionale mi ha dapprima portato nei media regionali, nelle redazioni del Journal du Jura, di Canal 3 e di Radio Jura bernois. Dal 2015, lavoro nella redazione multilingue di SWI swissinfo.ch, dove continuo a svolgere il mio mestiere con passione.

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SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

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