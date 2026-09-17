Rettilineo finale prima delle votazioni del 27 settembre

Condividi

Care svizzere e cari svizzeri all'estero,



La domenica di votazioni del 27 settembre non dovrebbe riservare grandi sorprese. L'ultimo sondaggio prima dello scrutinio rivela tendenze chiare per entrambe le iniziative sottoposte al popolo.



Il testo dell'associazione Pro Svizzera, che vuole sancire nella Costituzione una concezione restrittiva della neutralità, potrebbe subire una pesante sconfitta alle urne. Quasi due terzi dell'elettorato intendono respingerlo, secondo il secondo sondaggio della Società svizzera di radiotelevisione (SSR). In un contesto geopolitico instabile, le considerazioni legate alla sicurezza sembrano avere un peso importante. Molte elettrici e molti elettori temono che il testo possa limitare le possibilità di cooperazione internazionale in materia di difesa.



L'iniziativa non convince neppure le svizzere e gli svizzeri che vivono all'estero, i quali, nei Paesi di residenza, si trovano spesso a dover rispondere a domande sulla neutralità. Non è raro che questa peculiarità elvetica sia oggetto di critiche, come ci hanno raccontato diverse persone espatriate. Talvolta, la neutralità viene considerata un atteggiamento economicamente opportunista oppure confusa con l'indifferenza. La diaspora cerca di spiegare questa caratteristica e di correggere i pregiudizi.



Rimasta in gran parte all'ombra del dibattito sulla neutralità, anche l'iniziativa sull'alimentazione dovrebbe essere respinta dal popolo svizzero. Secondo l'ultimo sondaggio della SSR, il 64% delle persone intervistate intende votare "no". Il testo, che chiede alla Confederazione di promuovere la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale, gode di un sostegno leggermente maggiore nella Quinta Svizzera, anche se la maggioranza di questo elettorato intende comunque respingerlo.



Avete ricevuto il materiale di voto? Se sì, questa newsletter vi fornirà tutte le informazioni necessarie per compilare la scheda oppure, semplicemente, per ripassare un'ultima volta i temi in gioco prima dello scrutinio.



Buona lettura.

2 minuti

I risultati del secondo sondaggio della SSR:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Votazioni Votazioni del 27 settembre: l’iniziativa sulla neutralità svizzera potrebbe subire una sconfitta pesante Questo contenuto è stato pubblicato al Secondo il secondo sondaggio SSR, per entrambi i testi in voto si prospetta la bocciatura. Di più Votazioni del 27 settembre: l’iniziativa sulla neutralità svizzera potrebbe subire una sconfitta pesante

Il nostro dibattito video sull’iniziativa sulla neutralità:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Votazioni “La sola neutralità non protegge la Svizzera da un’aggressione” Questo contenuto è stato pubblicato al La neutralità è “un gioiello” da preservare o “uno strumento” che deve evolvere con la società? Ne abbiamo discusso nella nostra trasmissione Let’s Talk. Di più “La sola neutralità non protegge la Svizzera da un’aggressione”

I nostri approfondimenti:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Votazioni “Spiego che neutralità non significa indifferenza” Questo contenuto è stato pubblicato al Spiegare la neutralità svizzera non è così semplice, soprattutto all’estero. È l’esperienza condivisa da molti cittadini elvetici espatriati. Abbiamo raccolto alcune testimonianze. Di più “Spiego che neutralità non significa indifferenza”

Altri sviluppi

Altri sviluppi Votazioni Le sanzioni contro la Russia al centro dell’iniziativa sulla neutralità Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa sulla neutralità è stata lanciata per denunciare le sanzioni economiche adottate dalla Confederazione nei confronti della Russia. Ma qual è la reale portata di queste misure? E la Svizzera le applica in modo efficace? Di più Le sanzioni contro la Russia al centro dell’iniziativa sulla neutralità

Altri sviluppi

Altri sviluppi Storia La Svizzera è mai stata davvero neutrale? Questo contenuto è stato pubblicato al Nel quadro della campagna sull’iniziativa popolare sulla neutralità, il fronte del “sì” rivendica il ritorno una neutralità “tradizionale”. Ma questo modello è mai esistito davvero? Di più La Svizzera è mai stata davvero neutrale?

Altri sviluppi

Altri sviluppi Politica svizzera Austria, Costa Rica, Malta: Paesi neutrali che non seguono il modello svizzero Questo contenuto è stato pubblicato al Altri Stati continuano a definirsi neutrali. Dietro questo concetto, tuttavia, si celano realtà molto diverse tra loro. Di più Austria, Costa Rica, Malta: Paesi neutrali che non seguono il modello svizzero

Altri sviluppi

Altri sviluppi Votazioni L’economia come arma, le sanzioni sono compatibili con la neutralità? Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa sulla neutralità vuole privare la Svizzera di ogni discrezionalità in materia di sanzioni. Il contesto è la critica alle sanzioni imposte alla Russia allineandosi all’UE. Ma violano effettivamente la neutralità? La risposta è: sì e no. Di più L’economia come arma, le sanzioni sono compatibili con la neutralità?

I nostri articoli esplicativi dettagliati:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Politica svizzera La neutralità svizzera deve essere rigida o flessibile? Sarà il popolo a decidere Questo contenuto è stato pubblicato al Gli svizzeri e le svizzere voteranno il 27 settembre sull’iniziativa per la neutralità. Il testo punta a sancire nella Costituzione una concezione più rigida della neutralità. Di più La neutralità svizzera deve essere rigida o flessibile? Sarà il popolo a decidere

Altri sviluppi

Altri sviluppi Votazioni Iniziativa “Per un’alimentazione sicura”: verso un’agricoltura più sostenibile o un “diktat vegano” in Svizzera? Questo contenuto è stato pubblicato al L’attivista ecologista Franziska Herren torna alla carica con un’iniziativa per promuovere la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale. Chi si oppone parla di un progetto scollegato dalla realtà. Di più Iniziativa “Per un’alimentazione sicura”: verso un’agricoltura più sostenibile o un “diktat vegano” in Svizzera?

La vostra opinione ci interessa:

Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Giannis Mavris Quanto dovrebbe essere neutrale la Svizzera? Per alcuni non è abbastanza neutrale, per altri lo è fin troppo: la Svizzera come dovrebbe interpretare e applicare la propria neutralità? Partecipa alla discussione 247 Mi piace Visualizza la discussione

Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Katy Romy In che misura lo Stato dovrebbe intervenire sul cibo che finisce nei nostri piatti? L’iniziativa popolare “per un’alimentazione sicura” sarebbe stata un passo verso un’agricoltura più sostenibile o un “diktat vegano”? Partecipa alla discussione 19 Mi piace Visualizza la discussione

La nostra guida al voto:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Emigrazione Vivete all’estero? Ecco come votare in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Vivete all’estero e volete partecipare alle votazioni in Svizzera? Si può. Ma per farlo, bisogna essere iscritti nel registro elettorale. Di più Vivete all’estero? Ecco come votare in Svizzera

Altri sviluppi

Altri sviluppi Democrazia svizzera Come funziona la democrazia diretta in Svizzera? Molte persone vorrebbero delle votazioni popolari come in Svizzera. Ma cosa sono esattamente le iniziative popolari e i referendum? Di più Come funziona la democrazia diretta in Svizzera?

Altri sviluppi

Altri sviluppi Emigrazione Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale Questo contenuto è stato pubblicato al Vivere all’estero e votare in Svizzera: la Confederazione concede questo diritto ai suoi cittadini e cittadine residenti all’estero. Le persone che desiderano farlo devono iscriversi al registro elettorale. Di più Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale

Articoli più popolari I più discussi