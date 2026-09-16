Endspurt vor den Abstimmungen vom 27. September
Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland
Der Abstimmungssonntag vom 27. September dürfte keine grossen Überraschungen bereithalten. Die letzte Umfrage vor dem Urnengang zeigt klare Tendenzen für die beiden Initiativen, über die die Schweizer Stimmberechtigten entscheiden werden.
Die Vorlage der Organisation «Pro Schweiz», die eine strikte Auslegung der Neutralität in der Verfassung verankern will, könnte an der Urne eine schwere Niederlage erleiden. Laut der zweiten SRG-Umfrage beabsichtigen fast zwei Drittel der Stimmberechtigten, die Initiative abzulehnen. In einem instabilen geopolitischen Umfeld scheinen Sicherheitsüberlegungen ins Gewicht zu fallen. Viele Stimmbürger:innen befürchten, dass die Vorlage die Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich einschränken könnte.
Die Initiative findet auch bei den im Ausland lebenden Schweizer:innen wenig Anklang, die in ihren Wohnländern ohnehin oft Fragen zur Neutralität beantworten müssen. Nicht selten steht diese Schweizer Eigenheit in der Kritik, wie uns mehrere Auslandschweizer:innen berichteten. Sie wird manchmal als wirtschaftlich opportunistische Haltung wahrgenommen oder mit Gleichgültigkeit verwechselt. Die Diaspora bemüht sich darum, Vorurteile zu erklären und zu korrigieren.
Weitgehend im Schatten der Debatte um die Schweizer Neutralität dürfte auch die Ernährungsinitiative vom Schweizer Stimmvolk abgelehnt werden. Laut der jüngsten SRG-Umfrage wollen 64% der Befragten ein Nein in die Urne legen. Die Initiative, die vom Bund verlangt, die Produktion und den Konsum von pflanzlichen Lebensmitteln zu fördern, geniesst in der Fünften Schweiz weiterhin etwas mehr Rückhalt als insgesamt, obwohl auch eine Mehrheit dieser Stimmberechtigten die Initiative ablehnt.
Haben Sie Ihre Abstimmungsunterlagen erhalten? Wenn ja, liefert Ihnen dieser Newsletter alle wichtigen Informationen, um Ihren Stimmzettel auszufüllen. Oder er dient einfach dazu, um sich vor dem Abstimmungssonntag noch einmal mit den Initiativen auseinanderzusetzen.
Gute Lektüre!
Die Ergebnisse der zweiten SRG-Umfrage:
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