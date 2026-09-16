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Endspurt vor den Abstimmungen vom 27. September

Katy Romy

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Der Abstimmungssonntag vom 27. September dürfte keine grossen Überraschungen bereithalten. Die letzte Umfrage vor dem Urnengang zeigt klare Tendenzen für die beiden Initiativen, über die die Schweizer Stimmberechtigten entscheiden werden.

Die Vorlage der Organisation «Pro Schweiz», die eine strikte Auslegung der Neutralität in der Verfassung verankern will, könnte an der Urne eine schwere Niederlage erleiden. Laut der zweiten SRG-Umfrage beabsichtigen fast zwei Drittel der Stimmberechtigten, die Initiative abzulehnen. In einem instabilen geopolitischen Umfeld scheinen Sicherheitsüberlegungen ins Gewicht zu fallen. Viele Stimmbürger:innen befürchten, dass die Vorlage die Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich einschränken könnte.

Die Initiative findet auch bei den im Ausland lebenden Schweizer:innen wenig Anklang, die in ihren Wohnländern ohnehin oft Fragen zur Neutralität beantworten müssen. Nicht selten steht diese Schweizer Eigenheit in der Kritik, wie uns mehrere Auslandschweizer:innen berichteten. Sie wird manchmal als wirtschaftlich opportunistische Haltung wahrgenommen oder mit Gleichgültigkeit verwechselt. Die Diaspora bemüht sich darum, Vorurteile zu erklären und zu korrigieren.

Weitgehend im Schatten der Debatte um die Schweizer Neutralität dürfte auch die Ernährungsinitiative vom Schweizer Stimmvolk abgelehnt werden. Laut der jüngsten SRG-Umfrage wollen 64% der Befragten ein Nein in die Urne legen. Die Initiative, die vom Bund verlangt, die Produktion und den Konsum von pflanzlichen Lebensmitteln zu fördern, geniesst in der Fünften Schweiz weiterhin etwas mehr Rückhalt als insgesamt, obwohl auch eine Mehrheit dieser Stimmberechtigten die Initiative ablehnt.

Haben Sie Ihre Abstimmungsunterlagen erhalten? Wenn ja, liefert Ihnen dieser Newsletter alle wichtigen Informationen, um Ihren Stimmzettel auszufüllen. Oder er dient einfach dazu, um sich vor dem Abstimmungssonntag noch einmal mit den Initiativen auseinanderzusetzen.

Gute Lektüre!

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

Als Bundeshauskorrespondentin für SWI swissinfo.ch entschlüssele ich die Bundespolitik für die Auslandschweizer:innen. Nach meinem Studium an der Académie du journalisme et des médias der Universität Neuenburg führte mich mein beruflicher Weg zunächst zu verschiedenen Regionalmedien, darunter die Redaktionen des Journal du Jura, von Canal 3 und Radio Jura bernois. Seit 2015 arbeite ich in der mehrsprachigen Redaktion von SWI swissinfo.ch, wo ich meine Arbeit nach wie vor mit Leidenschaft ausübe.

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