VS: Fondazione Barry, undici nuovi cuccioli di San Bernardo

(Keystone-ATS) Undici cuccioli di San Bernardo sono nati alla Fondazione Barry di Martigny (VS) lo scorso 25 marzo. Quattro sono venuti al mondo in maniera naturale e sette per parto cesareo. Sarà possibile andarli a trovare a Barryland dal 6 maggio.

Una nascita con parto cesareo non è inusuale in un allevamento canino, ha scritto oggi la fondazione in un comunicato. I dipendenti stanno curando in maniera ininterrotta i nuovi arrivati, in modo da far riposare un po’ la mamma.

I genitori, Haïka e Zeus, provengono dall’allevamento del Gran San Bernardo. La madre, che ha tre anni, ha superato tutti i test attitudinali per l’allevamento ed è divenuta una femmina da riproduzione, ha spiegato la fondazione. È figlia di V’Barry du Grand St. Bernard, campione del mondo del 2023.

Circa 30 cani San Bernardo vivono in maniera permanente alla Fondazione Barry e una ventina di cuccioli con pedigree nasce in media ogni anno. In attesa di poterli andare a trovare dal vivo, i piccoli amici pelosi sono visualizzabili via internet grazie a una webcam.