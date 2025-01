Washington: Trump conferma, nessun sopravvissuto nell’incidente

Non ci sono sopravvissuti: lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando alla Casa Bianca dell'incidente aereo a Washington.

(Keystone-ATS) Prima di iniziare le sue dichiarazioni nella sala stampa della Casa Bianca, Trump ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime. “Sono ore di angoscia per la nazione”, ha dichiarato il presidente. “È stata una notte nera.

A suo dire a bordo dell’aereo c’erano passeggeri di altre nazionalità, oltre ad americani e russi. “Li annunceremo nelle prossime ore”, ha assicurato il presidente americano spiegando pure che “siamo in contatto con Mosca, faciliteremo il rimpatrio delle vittime russe”.

“Scopriremo quello che è successo nello schianto”, ha detto Trump, “abbiamo delle idee su quello che è successo”. “Stiamo cercando delle risposte”, ha aggiunto. A suo dire l’elicottero militare che si è scontrato con l’aereo passeggeri era in una posizione “incredibilmente pessima”. “Ovviamente l’elicottero era nel posto sbagliato nel momento sbagliato.”

L’incidente è stata una “tragedia di terribili proporzioni”, ha detto Trump annunciando di aver scelto Chris Rocheleau come numero uno pro tempore della Federal Administration Aviation (FAA). E ha garantito che “volare è assolutamente sicuro al momento. Non c’è nessun pericolo”.

Trump ha poi attaccato i suoi predecessori Joe Biden e Barack Obama parlando delle modifiche agli standard di sicurezza dei voli. “Io ho messo la sicurezza al primo posto, loro la politica”, ha affermato il presidente. Ha anche attaccato Pete Buttigieg, ministro dei trasporti sotto l’amministrazione Biden: “era un disastro. È stato un disastro come sindaco ed è stato un disastro come ministro”, ha sostenuto Trump.

“I moniti (dalla torre di controllo, ndr) sono stati dati tardi, secondi dopo la collisione”, ha ancora affermato. Quindi ha accusato le politiche per la diversità perseguita dai suoi predecessori di aver portato all’assunzione di persone non qualificate, con disabilità fisiche o psichiche, come controllori di volo. A suo avviso, dovrebbero essere assunte solo persone altamente intelligenti e psicologicamente superiori.

Da parte sua la first lady Melania Trump ha dichiarato in un post X che il suo “cuore è con le persone” colpite dalla disastro. “Il mio pensiero è rivolto a coloro che sono stati colpiti dalla terribile tragedia di ieri sera. Prego per coloro che hanno così tristemente perso la vita, per le loro famiglie, i loro cari e per i primi soccorritori che hanno lavorato instancabilmente tutta la notte. Possano trovare forza e conforto in questo momento difficile”, ha scritto la moglie del presidente.

Intanto il capo del Pentagono Pete Hegseth, in una dichiarazione video ottenuta in esclusiva da FOX News, ha affermato che quello a bordo dell’elicottero “era un equipaggio abbastanza esperto e stava svolgendo una prova notturna annuale obbligatoria, avevano degli occhiali per la visione notturna”. “Prevediamo che l’indagine sarà rapidamente in grado di determinare se l’aereo si trovava nel corridoio corretto alla giusta altitudine al momento dell’incidente”, ha aggiunto.