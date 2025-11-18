Zelensky in Spagna vede aziende leader Difesa

Keystone-SDA

Durante la sua visita oggi a Madrid, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha incontrato una dozzina di imprese del settore della Difesa presso la sede della multinazionale spagnola Indra, accompagnato dalla ministra spagnola della Difesa, Margarita Robles.

(Keystone-ATS) “L’Ucraina è interessata a un partenariato con la Spagna nel settore della Difesa. E oggi, durante l’incontro con i dirigenti delle aziende di difesa iberiche e la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, abbiamo discusso la strada da percorrere per la cooperazione”, ha informato lo stesso Zelensky in un messaggio su X.

Il presidente ucraino ha segnalato che le aziende iberiche hanno presentato i loro progetti: sistemi anti-droni, torrette, droni aerei e terrestri, radar di rilevamento a lungo raggio, munizioni, e ha sottolineato che Ucraina e Spagna “continueranno a lavorare insieme per una forza comune sulla difesa”.

In un altro messaggio sullo stesso social, dopo l’ incontro con i presidenti della Camera e del Senato al Congresso spagnolo, il presidente ucraino ha rimarcato che l'”Ucraina ha bisogno di rafforzare la sua difesa aerea con sistemi di missili aggiuntivi”. Il leader ucraino ha informato che durante l’incontro si è parlato anche della richiesta di continuità per gli aiuti umanitari e di quelli energetici prestati da Madrid oltre al “sostegno al percorso congiunto di Ucraina e Moldavia verso l’adesione all’Unione Europea”.

“Ringrazio le due camere delle Cortes Generales per il loro sostegno all’integrità territoriale e alla sovranità dell’Ucraina e tutte le decisioni che hanno adottato in appoggio al nostro Stato”, ha aggiunto Zelensky nel post.