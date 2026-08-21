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Zelensky sanziona cittadini organizzazioni legati a “Masha e Orso”

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che impone sanzioni contro cinque cittadini russi e a quattro organizzazioni coinvolte nella creazione del cartone animato "Masha e Orso".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo Kiev il cartone “diffonde narrazioni filorusse mascherate da contenuti per bambini, rappresentando una minaccia per la sicurezza nazionale dell’Ucraina”.

Lo riporta l’Ukrainska Pravda, secondo cui nel mirino delle sanzioni ci sono lo studio Animaccord, creatore della serie animata, il suo fondatore, il Ceo, nonché sceneggiatore, regista e produttore, il co-autore della serie e il detentore dei diritti del cartone animato

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