Zurigo: circa 100’000 visitatori a Festa costumi tradizionali

(Keystone-ATS) Circa 100’000 visitatori hanno partecipato ai tre giorni dedicati alla Festa federale dei costumi tradizionali a Zurigo, evento che si svolge ogni dodici anni. Oggi, per la chiusura, si è unita ai festeggiamenti anche la presidente della Confederazione Viola Amherd.

I costumi tradizionali di tutte le regioni sono una celebrazione della diversità, ha detto la consigliera federale, che però non ne indossava uno del Vallese, il suo cantone d’origine.

La sindaca della città sulla Limmat Corine Mauch ha invece rispolverato per l’occasione speciale un abito della sua trisavola bernese. Mauch ha rivelato che non si metteva questo cimelio da molto, ossia dai tempi della sua laurea.

Alla cerimonia ufficiale odierna hanno partecipato i rappresentanti del governo di 16 cantoni e numerosi parlamentari. Il momento clou è stata la colorata sfilata dei gruppi tradizionali in centro.

L’evento, che per la terza volta dopo il 1939 e il 1974 si è svolto a Zurigo, è stato “allegro e tranquillo” per tutto il tempo, ha dichiarato il presidente del comitato organizzatore Max Binder. Non sono stati segnalati incidenti.