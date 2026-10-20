Acusado de espionaje un militar con doble nacionalidad polaca y ucraniana

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Cracovia (Polonia), 20 oct (EFE).- La Fiscalía del Distrito de Varsovia ha acusado este martes a un militar polaco de 31 años, de nacionalidad polaca y ucraniana, de realizar actividades de espionaje mientras participaba en un curso de formación de oficiales en la Academia Médica Militar de Łódź (centro).

El arresto, que llevó a cabo la Policía Militar, fue confirmado oficialmente mediante un comunicado de la Gendarmería Militar, en el que el portavoz Dariusz Rozkosz explicó que «la detención ocurrió el 16 de octubre(…) en relación con el artículo 130 del Código Penal», referido a la «colaboración con un servicio de inteligencia extranjero».

El Tribunal Militar ha impuesto al acusado, que obtuvo recientemente la ciudadanía polaca y acababa de ascender a soldado de primera clase, tres meses de prisión preventiva mientras se esclarecen las acusaciones.

En una rueda de prensa hoy en Varsovia, el viceministro de Defensa, Cezary Tomczyk, indicó que el individuo «tenía en su poder material de reconocimiento de ciertos tipos de instalaciones militares polacas», aunque no apuntó a qué país podía haber transmitido estas informaciones.

Además, en un registro de las pertenencias del detenido, que se puede enfrentar a una pena de hasta ocho años de prisión, se hallaron varios teléfonos móviles, documentos falsos y oro.

Este caso recuerda otros similares ocurridos en los últimos meses en Polonia.

A comienzos de este año, el exmilitar polaco Paweł K., fue condenado a cinco años y medio de cárcel por tomar parte en un plan para atentar contra la vida del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para lo que trabajó en el reconocimiento del aeropuerto de Rzeszów-Jasionka (este).

Asimismo, en el mes de abril se detuvo al soldado de las Fuerzas de Defensa Territorial Jarosław K. por presuntas actividades de espionaje a favor de Rusia y, según la fiscalía, «declarar su disposición para colaborar con un servicio de inteligencia extranjero o recopilar datos para éste».

En mayo, agentes de la Agencia de Seguridad Interna (ABW) detuvieron a tres hombres, de entre 48 y 62 años, sospechosos de espiar para Rusia y que, según aseguró Tomasz Siemoniak, Ministro Coordinador de Servicios Especiales, realizaron labores de reconocimiento del despliegue de tropas de la OTAN en Polonia. EFE

mag/cph/jam

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