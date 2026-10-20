Alemania anuncia una alianza con Nvidia para impulsar la IA industrial

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El gobierno alemán anunció este lunes una alianza con el gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia destinada a acelerar el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial para la industria.

El acuerdo, firmado durante una cumbre de inversiones celebrada en Berlín, busca desarrollar modelos de IA industrial de «última generación» basados en datos alemanes y en la experiencia del tejido industrial del país, según un comunicado del gobierno.

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