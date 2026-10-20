Argentina y Suecia parten como favoritas en la Nacra Cup Valencia

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Valencia, 20 oct (EFE).- Argentina y Suecia parten entre las principales candidatas al triunfo en la Nacra Cup Valencia, que se disputará del 21 al 24 de octubre con la participación de 24 tripulaciones de 17 países, en una cita que reunirá en aguas valencianas a algunos de los principales referentes internacionales de la clase olímpica Nacra 17.

La flota estará encabezada por los argentinos Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, subcampeones olímpicos en los Juegos de París 2024, y los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, actuales campeones de Europa. También destaca la presencia de los neozelandeses Micah Wilkinson y Kate Stewart, en una competición que servirá a los equipos para avanzar en su preparación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Majdalani y Bosco llegan a València tras firmar dos segundos puestos en las pruebas de la Copa del Mundo disputadas esta temporada en Palma y Hyères, resultados que refuerzan su candidatura en una clase caracterizada por la exigencia técnica y la coordinación entre los dos tripulantes.

Por su parte, Järudd y Jonsson afrontan la regata avalados por su título continental y por las victorias logradas esta temporada en dos citas internacionales celebradas en Palma y Los Ángeles. Su presencia configura uno de los principales focos de interés de una competición que reunirá a equipos habituados a luchar por los primeros puestos del panorama internacional.

Entre las tripulaciones destacadas figura también la de Nueva Zelanda, formada por Micah Wilkinson y Kate Stewart. Wilkinson logró la medalla de bronce en París 2024 junto a Erica Dawson y afronta ahora una nueva etapa deportiva con Stewart, bajo la dirección del entrenador español Antón Paz.

La Nacra Cup Valencia permitirá a los equipos medir su nivel competitivo en plena preparación del ciclo olímpico, en un calendario en el que las regatas internacionales constituyen una oportunidad para evaluar el rendimiento y trabajar en la puesta a punto de las embarcaciones.

La competición contará con la colaboración de Sailteck, empresa especializada en soluciones tecnológicas para regatas. Su sistema Sailteck LIVE permite al comité de regatas controlar la línea de salida y seguir mediante GPS la posición de las embarcaciones, además de registrar sus recorridos durante las pruebas.

La plataforma transmite la información de la flota al barco del comité a través de una red de radio propia, sin depender de la cobertura de telefonía móvil. El sistema facilita el control de las salidas y el análisis posterior del desarrollo de cada manga.

Además del interés deportivo, la concentración de regatistas de primer nivel ofrece a los jóvenes navegantes del club la posibilidad de compartir jornadas con medallistas olímpicos y campeones continentales, en un entorno que permite acercarse a las exigencias de la competición internacional. EFE

cta/jl

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