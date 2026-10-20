Brasil acusa a Milei de intentar interferir en las elecciones con «ofensas» y «mentiras»

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São Paulo, 20 oct (EFE).- El Gobierno de Brasil acusó este martes al mandatario argentino, Javier Milei, de intentar interferir en las elecciones del país por medio de «ofensas» y «mentiras» contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el Poder Judicial y el sistema electrónico de votación.

El Ministerio de Exteriores brasileño afirmó en una nota que las «ofensas» proferidas hoy por Milei «constituyen una nueva e inaceptable tentativa de injerencia externa en el proceso democrático brasileño». EFE

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