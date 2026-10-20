The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Acceso a medicamentos
Innovación sanitaria
Agroindustria
Historias principales
Pódcast
Newsletter

Brasil acusa a Milei de intentar interferir en las elecciones con «ofensas» y «mentiras»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

São Paulo, 20 oct (EFE).- El Gobierno de Brasil acusó este martes al mandatario argentino, Javier Milei, de intentar interferir en las elecciones del país por medio de «ofensas» y «mentiras» contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el Poder Judicial y el sistema electrónico de votación.

El Ministerio de Exteriores brasileño afirmó en una nota que las «ofensas» proferidas hoy por Milei «constituyen una nueva e inaceptable tentativa de injerencia externa en el proceso democrático brasileño». EFE

cms/mp/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Preferir Swissinfo en Google

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR