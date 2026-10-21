Brasil denuncia un intento de «injerencia» en el balotaje tras unos comentarios de Milei

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La cancillería de Brasil acusó este martes al presidente argentino Javier Milei de «intento de injerencia» en el balotaje presidencial del domingo, luego de que el mandatario dijera que su homólogo Lula podría «robarse la elección».

La relación bilateral ya se tensó en julio, cuando Milei tildó al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva de «ladrón» y «presidiario», durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, que disputará la segunda vuelta ante Lula.

Este martes, el presidente ultraliberal argentino volvió a cargar contra Lula: «Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección… zurdo ladrón», escribió Milei en X.

Brasilia rechazó las «ofensas» del mandatario y afirmó que «constituyen un nuevo e inaceptable intento de injerencia externa en el proceso democrático brasileño».

La cancillería de Brasil ya había rebajado la relación diplomática con Argentina al retirar a su embajador en Buenos Aires por los dichos de Milei de julio.

Lula, que busca su cuarto mandato no consecutivo, estuvo preso por corrupción antes de que su condena fuera anulada por defectos de forma.

La publicación de este martes es «inaceptable, desequilibrada y no condice con la postura que debe adoptar el jefe de Estado de un país amigo», agregó el ministerio de Relaciones Exteriores brasileño.

Flávio Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, se impuso en la primera vuelta con 47% de los votos frente a 45% de Lula, de 80.

Brasil es el mayor socio comercial de Argentina.

jss/app/cr

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