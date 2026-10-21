Breton compara disturbios en Francia con crisis de Ceuta y alerta del descontrol digital

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París, 21 oct (EFE).- El excomisario europeo Thierry Breton advirtió este miércoles de que Francia ha perdido el control de su «frontera informativa» tras los disturbios del 17 de octubre, un fenómeno que, según sostiene, presenta similitudes con la crisis de Ceuta y amenaza la estabilidad de los sistemas democráticos si no se recupera el control de las plataformas digitales.

En un artículo publicado este miércoles en la revista Le Grand Continent, titulado ‘El frente digital de los disturbios en Francia’, Breton compara los acontecimientos con la crisis migratoria de Ceuta del pasado verano, cuando más de 80.000 personas cruzaron en pocas horas la frontera entre Marruecos y el enclave español, impulsadas por rumores amplificados en redes sociales.

Dice que Francia afronta ahora un fenómeno similar, aunque la fractura ya no se sitúa entre territorios, sino entre el mundo físico y el espacio digital en el que vive la juventud en toda Europa.

Breton sostiene que las redes sociales y las aplicaciones de mensajería facilitaron la coordinación de los disturbios, la difusión de información sobre los movimientos policiales y la propagación de imágenes de los saqueos, que a su vez pudieron animar a otros a participar en los pillajes.

«Quienes estaban allí -dice- cuentan la historia: no los vieron venir. Eran como una bandada de gorriones. De repente, aparecieron de la nada, encapuchados, y atacaron. En el mismo sitio. En el mismo instante. Como si supieran exactamente dónde estaba la policía. Pasaron de estar en línea a estar en la calle, y luego de vuelta, utilizando una especie de autopista que nadie vigila».

El excomisario europeo de Mercado Interior entre 2019 y 2024, durante la primera Comisión de Ursula von der Leyen, recuerda que la Unión Europea dispone de instrumentos legales para exigir responsabilidades a las grandes plataformas, en particular la Ley de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las empresas a evaluar y mitigar los riesgos sistémicos asociados a sus servicios.

«Lo que está prohibido en la calle debe estarlo también en internet», resume Breton al defender una aplicación más estricta de la normativa europea.

En su opinión, el problema no es la falta de legislación, sino la ausencia de voluntad política para hacerla cumplir. Por ello, Breton insta a París a pedir a la Comisión Europea que aplique de inmediato las normas vigentes a los acontecimientos del 17 de octubre, en lugar de impulsar nuevas restricciones nacionales, como una eventual suspensión de redes sociales que está en estudio.

Sin recuperar el control del espacio informativo, sostiene, las democracias tendrán dificultades para afrontar las transformaciones políticas y sociales en curso. «Europa -insiste- necesita aprender a asegurar su frontera digital». EFE

cat/jrh

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