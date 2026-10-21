Bulgaria refuerza la vigilancia en el mar Negro tras los ataques a buques mercantes

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Varna (Bulgaria), 21 oct (EFE).- La Fuerza Aérea búlgara ha reforzado la vigilancia y el control en el mar Negro tras una reciente oleada de ataques con drones contra buques mercantes, informó este miércoles el Ministerio de Defensa Búlgaro en un comunicado.

«Cazas F-16, MiG-29, Su-25 y L-39 patrullan y monitorean el espacio aéreo sobre aguas territoriales para aumentar el conocimiento de la situación. Estos vuelos de reconocimiento continuarán en los próximos días», indica la nota.

A los citados aviones búlgaros se suma en el patrullaje aéreo un Boeing P-8a Poseidon de Estados Unidos.

Además, el Ejército desplegó capacidades terrestres adicionales para garantizar la seguridad de la navegación marítima.

Las medidas responden a los ataques lanzados las dos últimas semanas contra cuatro barcos mercantes cerca de la costa búlgara, de los que tres se hundieron y el cuarto fue remolcada a la ciudad de Burgas para que los expertos investiguen las causas exactas del daño sufrido.

Por otro lado, se informó de que, en una conversación telefónica, el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, acordó con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fortalecer la cooperación bilateral y trilateral junto con Rumanía para asegurar la libre navegación marítima regional. EFE

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