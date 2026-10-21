China afirma que «patrullas» cerca de disputada isla Pratas buscan «garantizar el orden»

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Pekín/Taipéi, 21 oct (EFE).- Las recientes patrullas de la Guardia Costera china (CCG) en torno a la isla Pratas, un territorio administrado por Taipéi y reclamado por Pekín en el mar de China Meridional, buscan «garantizar el orden normal de navegación» en esas aguas, manifestó este miércoles una portavoz del Gobierno chino.

En una rueda de prensa rutinaria, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Zhang Han defendió que Pekín tiene una «soberanía indiscutible» sobre las islas del mar de China Meridional, incluidas las islas Dongsha (nombre en mandarín de Pratas) y sus aguas adyacentes.

Según Zhang, la CCG realiza «patrullas e inspecciones de aplicación de la ley» en esta región con el fin de «garantizar el orden normal de navegación y de las actividades productivas», así como de «salvaguardar de forma efectiva los derechos e intereses legítimos y la seguridad de las vidas y los bienes de los habitantes de ambos lados del Estrecho».

La portavoz criticó además que las autoridades del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) de Taiwán continúan aferradas a su «postura separatista de la ‘independencia’ de Taiwán», que constituye, a su juicio, la «raíz del mal y la fuente del caos» que provoca «tensión e inestabilidad» en el estrecho de Taiwán.

Estas declaraciones llegan apenas un día después de que la Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán denunciase una nueva incursión de un buque guardacostas chino en las inmediaciones de Pratas.

Según el organismo isleño, el barco ‘3102’ de la CCG fue detectado en la zona mientras navegaba con su sistema de identificación automática (AIS) desactivado y posteriormente entró en las «aguas restringidas» de Pratas, donde protagonizó un enfrentamiento por radio con un buque taiwanés.

En lo que va de año, los guardacostas taiwaneses se han enfrentado en doce ocasiones a buques de la Guardia Costera china en los alrededores de Pratas, precisó la CGA, que alertó de que estas actividades «socavan gravemente» la paz y la estabilidad regionales.

La isla Pratas fue escenario a principios de octubre de un incidente en el que un guardacostas taiwanés usó su cañón de agua para expulsar a un pesquero chino, lo que desató una airada protesta de Pekín, que advirtió de que Taipéi debía «asumir todas las consecuencias».

Además, la CGA informó el domingo de la incursión simultánea de dieciséis embarcaciones chinas, entre ellas guardacostas y buques de investigación científica, en aguas próximas a la isla principal de Taiwán y a Pratas. EFE

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