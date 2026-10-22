China busca apoyo en Yibuti ante las crecientes amenazas en el mar Rojo

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Pekín, 22 oct (EFE).- China acordó con Yibuti reforzar su cooperación en materia de seguridad ante las crecientes amenazas a las rutas marítimas del mar Rojo y el golfo de Adén, agravadas por la extensión de las repercusiones de los conflictos de Oriente Medio al Cuerno de África.

Según informó este jueves el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado publicado este jueves, el acuerdo se alcanzó durante una reunión celebrada en Pekín entre el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, y su homólogo yibutiano, Abdoulkader Houssein Omar, tras la cual ambos países firmaron un memorando de entendimiento para impulsar la cooperación en el marco de la Iniciativa para la Seguridad Global promovida por Pekín.

Los dos ministros también publicaron una declaración conjunta sobre el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el Cuerno de África y la seguridad de las rutas marítimas del mar Rojo y el golfo de Adén.

Durante el encuentro, Wang advirtió de que «los conflictos en Oriente Medio están extendiendo cada vez más sus repercusiones al Cuerno de África y a la región del mar Rojo», mientras que «la seguridad de las rutas marítimas del mar Rojo y del golfo de Adén afronta nuevas amenazas».

Ante esta situación, el jefe de la diplomacia china expresó la disposición de Pekín a reforzar la cooperación con Yibuti y otros países para «reducir las tensiones, evitar una escalada de los conflictos y preservar de manera efectiva la paz y la estabilidad regionales», sin anunciar medidas operativas concretas.

Wang recordó además los cuatro principios planteados este año por el presidente chino, Xi Jinping, para abordar los conflictos africanos, entre ellos el respeto a la soberanía de los Estados y el protagonismo de los países del continente en la resolución de sus propias crisis.

Por su parte, el ministro yibutiano respaldó las iniciativas diplomáticas de Pekín y destacó especialmente la propuesta de que «sean los propios africanos quienes resuelvan los problemas de África», al tiempo que expresó la voluntad de ampliar la coordinación bilateral sobre cuestiones internacionales, de acuerdo al comunicado de la Cancillería china.

En el ámbito económico, Wang animó a las empresas chinas a ampliar sus inversiones en Yibuti y pidió aprovechar las ventajas de su ubicación geográfica y de la política de aranceles cero para impulsar el comercio bilateral.

El ministro destacó asimismo el potencial del corredor económico vinculado al ferrocarril Adís Abeba-Yibuti para ayudar al país africano a convertirse en un centro regional de comercio, logística y conectividad.

Una posición estratégica

Yibuti ocupa una posición clave junto al estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y constituye una de las principales vías de navegación entre Asia y Europa a través del canal de Suez.

El país africano alberga desde 2017 la primera base militar china en el extranjero, establecida para apoyar misiones de escolta naval, mantenimiento de la paz y asistencia humanitaria, y también acoge instalaciones militares de Estados Unidos, Francia, Japón e Italia.

El acercamiento se produce además en medio de la escalada del conflicto en la región etíope de Tigré y de las tensiones entre Etiopía y Eritrea, que rompieron relaciones diplomáticas a comienzos de octubre y se acusan mutuamente de agresiones, una situación ante la que Pekín ha defendido el diálogo, el respeto a la soberanía y el protagonismo de los países africanos para alcanzar una solución. EFE

gbm/seo

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