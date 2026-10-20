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China protesta a Londres por retener y confiscar dispositivos a sus ciudadanos en frontera

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Pekín, 20 oct (EFE).- China presentó este martes una protesta formal ante Reino Unido después de que las autoridades fronterizas británicas sometieran presuntamente a ciudadanos chinos a «interrogatorios prolongados» y les incautaran dispositivos electrónicos personales.

Según un comunicado de la Embajada de China en Reino Unido, varios nacionales chinos, entre ellos delegados comerciales, turistas y personas que visitaban a familiares, han sufrido largas demoras, así como interrogatorios por parte de agentes de control fronterizo y la confiscación de teléfonos y otros dispositivos.

«China expresa su seria preocupación por ello y ha presentado solemnes protestas ante la parte británica», señaló la misión diplomática, que precisó que seguirá instando a Londres a poner fin «a la detención y el interrogatorio arbitrarios de ciudadanos chinos».

En el mensaje también señala que los agentes fronterizos británicos alegaron que actuaban en virtud de las disposiciones pertinentes de la Ley de Lucha contra el Terrorismo y Seguridad Fronteriza de 2019.

La Embajada instó a los viajeros chinos a extremar la precaución al cruzar la frontera británica, a proteger sus bienes personales y su privacidad, a informarse sobre la normativa y las prácticas británicas pertinentes y a recurrir a la asistencia consular si fuera necesario. EFE

imh/alf

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