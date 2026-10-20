Cuatro muertos en Ucrania por bombardeos rusos

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Al menos cuatro personas murieron en ataques rusos en distintas partes de Ucrania, afirmaron este martes autoridades locales, en medio de los bombardeos contra la infraestructura energética y de transporte.

Los ataques se dieron luego de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmara que Kiev reanudará los bombardeos contra las refinerías petroleras rusas debido a las constantes agresiones de Moscú.

Tres personas murieron en la región de Kiev, publicó en Telegram el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano; y otra lo hizo en Zaporiyia, en el sudeste, informó Ivan Fedorov, jefe de la administración militar regional.

Al menos 11 personas resultaron heridas, según las fuentes.

El conflicto entre Rusia y Ucrania es el más mortífero acaecido en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, y los esfuerzos internacionales por ponerle fin se han estancado.

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