Cuba denuncia “presiones extremas” de EEUU para cambiar votos en la ONU sobre el embargo

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La Habana, 21 oct (EFE).- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este miércoles las “presiones extremas e inéditas” de EE.UU. a varios estados miembros de la ONU para cambiar los votos en la Asamblea General sobre el embargo de Washington a la isla en un debate previsto para el 27 y 28 de octubre.

En una conferencia de prensa, Rodríguez señaló que la Administración del presidente Donald Trump ha estado aplicando “un conjunto de métodos de verdadera política de coerción y chantaje” a varios países a través de amenazas arancelarias, de eliminar programas de colaboración, de aplicar sanciones o de negar visas a funcionarios si votan el próximo día 28 a favor del proyecto de resolución cubano que condena el embargo.

También aseguró que EE.UU. amenazó con «interferir en procesos electorales, alentar derrocamientos» o «desestabilizar políticamente» los países que se alineen con Cuba en la resolución.

El jefe de Exteriores cubano mostró documentos difundidos por el departamento de Estado estadounidense convocando a reuniones en la sede de Naciones Unidas para “obligar a un grupo de países a cambiar su posición sobre el embargo”.

“El departamento de Estado ha llegado al colmo de la ridiculez porque es un reconocimiento de las intensas acciones llegando a pedir a ciertos países que tienen un voto tradicional por décadas pidiéndole que abandonen la sala o se abstengan”, puntualizó Rodríguez al mostrar un video del representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, haciendo esa solicitud.

También señaló que “es sorprendente que EE.UU. esté utilizando a un país latinoamericano como testaferro para obligar a un grupo de países a cambiar su posición sobre el embargo”, aunque no especificó dicha nación.

Esta “ofensiva, este tipo de farsa”, dijo, “refleja impotencia, aislamiento y desesperación y pretende desviar la atención de la opinión pública de los estadounidenses y del mundo de la denuncia de las acciones atroces que realiza el Gobierno de EE.UU. contra Cuba”.

Rodríguez detalló que en el debate en la ONU “por primera vez la Asamblea General también se va a pronunciar mediante una resolución” al bloqueo energético impuesto por Washington desde enero que cortó todas las importaciones de combustible a la isla.

“Ninguna diferencia política entre gobiernos” justifica estas acciones, acotó.

Lo que va a discutir la Asamblea General, apuntó, “tiene que ver con los derechos soberanos de todo el planeta”.

“¿Permitirán los estados soberanos del plantea que las leyes norteamericanos se apliquen en sus territorios o que la jurisdicción de las cortes estadounidenses se apliquen en sus países?», cuestionó el canciller.

“Nadie hoy en el mundo podrá decir que no sabía o que ignoraba lo que está ocurriendo hoy contra nuestro pueblo. Nadie podrá lavarse las manos”, afirmó. EFE

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