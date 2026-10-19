De la Espriella ordena una «ofensiva total» contra guerrilla del ELN y disidencias de FARC

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Bogotá, 19 oct (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este lunes una «ofensiva total» contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos a los que acusó de «narcoterrorismo».

«He ordenado una ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las FARC. Esos miserables narcoterroristas sabrán, en la era del tigre, cómo la voluntad política se materializa en hechos concretos», dijo De la Espriella al finalizar una reunión regional en el departamento de Arauca (este), fronterizo con Venezuela.

El mandatario, a quien sus seguidores llaman El Tigre, aseguró que su Gobierno va a «golpear» a las cabecillas de estos grupos armados ilegales y a sus métodos de financiación para desarmarlos.

Durante su intervención, De la Espriella le exigió al ELN que libere «inmediatamente» a cinco funcionarios que permanecen secuestrados por esta guerrilla, entre ellos dos miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía que están retenidos desde mayo de 2025.

«He ordenado al Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) intensificar las operaciones para rescatarlos. Esos secuestrados no los vamos a olvidar», afirmó el mandatario.

De la Espriella insistió en que no va a negociar con «el narcoterrorismo y que la única opción es entregar» a los secuestrados o esperar «que les caiga todo el peso de la ley».

Arauca es uno de los departamentos más afectados por la violencia en Colombia. Allí operan el ELN y disidencias de las FARC, que luchan por el control territorial de esta zona, que es uno de los principales corredores del narcotráfico.

Los constantes enfrentamientos entre estos grupos han provocado cientos de muertes en los últimos años. En 2022, una ola de violencia dejó más de 130 personas asesinadas y miles de desplazados. EFE

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