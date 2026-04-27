Delcy Rodríguez visita Barbados en su segundo viaje oficial como mandataria de Venezuela

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Caracas, 26 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este domingo a Barbados junto a una comitiva de su Gobierno, en su segundo viaje oficial desde que asumió las funciones del Ejecutivo en enero, tras la captura del ahora depuesto Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió su llegada a las 19:40 hora local (23:40 GMT), Rodríguez aterrizó en el Aeropuerto Internacional Grantley Adams de Barbados, donde fue recibida con los «honores correspondientes» como jefa de Estado.

La mandataria encargada venezolana viajó acompañada del ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela; el ministro de Despacho de la Presidencia, Juan Escalona; y el viceministro de Exteriores para el Caribe, Raúl LiCausi.

VTV y el Ministerio de Comunicación indicaron que el propósito del viaje es «cumplir agenda estratégica», sin dar más detalles sobre los objetivos o reuniones previstas, tampoco informaron sobre la duración de la estancia de la presidenta encargada.

El canal estatal informó que la comitiva venezolana fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Barbados, Christopher Peter Sinckler; junto a Selma Green, secretaria de Gabinete; y Alice Jordan, secretaria permanente de la oficina de la primera ministra, Mia Mottley.

Asimismo, en el aeropuerto estaba también la encargada de negocios de Venezuela en Barbados, Martha Ortega, junto a otros funcionarios de la embajada venezolana en la isla.

En 2024, Venezuela y Barbados firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer sus relaciones bilaterales y profundizar la cooperación en el sector turístico, informó entonces el Ministerio de Turismo venezolano.

Ese país insular fue, además, sede de las conversaciones entre delegaciones del chavismo y la oposición celebradas en 2023, y que llevaron a un acuerdo de garantías para las elecciones presidenciales de julio de 2024, que fue incumplido.

Se trata de la primera visita oficial de Rodríguez como presidenta a Barbados, y su segundo viaje al extranjero, luego de que el 9 de abril visitara Granada, donde sostuvo reuniones con altos funcionarios de ese Gobierno para establecer canales de comunicación «más directos» entre ambos países.

Rodríguez asumió la presidencia encargada el pasado 5 de enero, dos días después del ataque militar estadounidense que culminó con la captura del ahora depuesto Nicolás Maduro, actualmente encarcelado en Estados Unidos. EFE

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