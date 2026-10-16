Dudas sobre la continuidad de Zacharia tras estrenarse como portavoz de la Casa Blanca

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Washington, 16 oct (EFE).- Las dudas sobre la continuidad de la recién nombrada portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, aumentaron estos últimos días, tras la polémica sobre su currículum y una cuestionada primera rueda de prensa, que no llegó a los 15 minutos y donde solo aceptó tres preguntas.

Zacharia, que el presidente, Donald Trump, presentó como abogada el día de su nombramiento, reconoció esta semana que no aprobó el examen de acceso al colegio de abogados de California tras graduarse en la facultad de Derecho.

«La mayoría de los medios ponen el foco en mí porque quieren distraer de las grandes victorias que el presidente Trump está consiguiendo para América», dijo la portavoz cuando fue preguntada por periodistas, quien insiste en que su trabajo es representar al mandatario, a quien le está «muy agradecida»

Con los medios cuestionando la puesta en escena de Zacharia durante la primera rueda de prensa de este martes, el periódico «Wall Street Journal» desveló que no había pasado el examen para ejercer la abogacía.

La portavoz explicó que no superó el examen porque estaba preparando su boda y su mudanza con su marido a China, donde, según contó, no es necesario aprobar el acceso a la abogacía para desempeñar sus tareas profesionales.

En una entrevista con el comentarista conservador Jack Posobiec, Zacharia aseguró que el problema se debía a una confusión de términos, ya que, dijo, ella se define a sí misma como abogada, mientras que Trump utilizó el término ‘attorney’, que en Estados Unidos se utiliza para referirse a un profesional habilitado para ejercer la abogacía.

No cree que las críticas tengan que ver con su puesto

En otra entrevista para ‘Fox New’ este mismo viernes, Zacharia se justificó a sí misma al afirmar que «la razón» de su nuevo cargo es «representar al presidente ante la prensa» y no ser la abogada de la Casa Blanca.

Las críticas también llegaron de la que fuera secretaria de prensa de la Casa Blanca con Joe Biden, Jen Psaki, quien dijo en ‘MS NOW’ sentirse «muy incómoda» cada vez que veía la rueda de prensa del pasado martes al tratarse, considera, de un «comienzo muy accidentado».

Psaki también hizo hincapié en la pregunta de un reportero de ‘Fox’, «la única pregunta real», sobre si EE.UU. seguía compartiendo información en inteligencia con Ucrania, a lo que Zacharia eludió responder y señaló que ya lo haría «más adelante».

La nueva secretaria de Prensa llegó al puesto con el respaldo efusivo de Trump, quien declaró en una publicación de su plataforma ‘Truth Social’, que tiene una historia «de apoyo intachable» y la definió como «seguidora leal y brillante desde el principio», además de «fanática devota» del movimiento MAGA (Hacer América grande otra vez, por sus siglas en inglés).

Como presidente, Trump ha tenido seis secretarios de Prensa diferentes, cuatro en su primer mandato y dos en el actual, un dato que contrasta con los tres que, por ejemplo, tuvo Barack Obama en los ocho años al frente de la Casa Blanca. EFE

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