EEUU impide a Colau viajar a Puerto Rico tras preguntarle por su activismo propalestino

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Madrid, 21 oct (EFE).- Estados Unidos ha impedido a la exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplio, Ada Colau, viajar a Puerto Rico para acudir a un encuentro municipalista, una decisión que fuentes de su entorno vinculan con «motivos ideológicos», al haberle preguntado en una entrevista por su activismo propalestino.

Fuentes del equipo de Colau han confirmado a EFE esta decisión, adelantada por elDiario.es, que impedirá que acuda al encuentro municipalista Ciudades Valientes que se celebra en Puerto Rico los días 3 y 4 de noviembre.

Al solicitar el permiso digital ESTA para viajar a Puerto Rico, vinculado a Estados Unidos como estado libre asociado, la administración de Donald Trump dio el visto bueno a toda la comitiva excepto a Colau, a la que se sugirió hacer una entrevista personal en la embajada si quería que se reconsiderara la decisión.

Fuentes próximas a Colau explican a EFE que fue a la embajada hace quince días y «la totalidad de la entrevista versó sobre la Flotilla y su activismo propalestino, con mucha insistencia sobre los tres días retenida en Israel».

Las mismas fuentes señalan que el pasado martes llegó la denegación definitiva, donde alegan que Colau no puede viajar por la «sospecha de que quiere migrar ilegalmente al país», pero consideran que es una «obviedad» que la exalcaldesa y candidata de Frente Amplio para las elecciones generales «ha sido vetada por su activismo y por motivos ideológicos». EFE

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