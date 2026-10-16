El abogado de los activistas de Oporto confirma una denuncia por «abuso de poder» policial

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Oporto (Portugal), 16 oct (EFE).- El abogado de los activistas que protestan por el derecho a la vivienda en Oporto, Tiago Machado, confirmó este viernes a EFE que uno de los manifestantes ha presentado una denuncia por la intervención policial de la madrugada del jueves, en la que, según su balance, resultaron heridas 37 personas, y denunció un «abuso de poder» de los agentes.

Machado, quien representa a los participantes junto a otras dos abogadas, explicó que esperan que otros afectados se sumen a la iniciativa y defendió el carácter pacífico de la protesta que se ha desarrollado durante los últimos días en la plaza de Dom João I, epicentro de las protestas en esta ciudad, la segunda más importante del país.

«Nosotros estamos denunciando un abuso de poder por parte de los policías», afirmó el letrado, quien consideró que las imágenes de la intervención respaldan esa valoración.

Según la información recabada por su equipo, dos de los 37 heridos necesitaron atención hospitalaria por lesiones que afectaban a la cabeza y, en uno de los casos, también a otras partes del cuerpo. Ambos abandonaron el hospital al inicio de la mañana, indicó.

Al respecto, la Policía de Seguridad Pública (PSP) ha reconocido la existencia de lesionados entre los manifestantes, pero no ha precisado cuántos son.

La PSP justificó su intervención por la negativa a retirar las tiendas de campaña y por la resistencia de algunos participantes, que, según su versión, trataron de impedir la actuación de los agentes. También informó de un policía herido que fue trasladado a un hospital, y anunció el envío a la Fiscalía de un atestado acompañado de imágenes de los incidentes.

Machado rechazó que los activistas mantuvieran una actitud violenta, Hubo, eso sí, «cánticos y reivindicaciones, pero siempre pacíficos».

El abogado sostuvo, además, que antes de la intervención habían recibido garantías verbales de que podrían permanecer en la plaza durante la noche siempre que no hicieran ruido.

«La Policía nos dijo que siempre que no hiciésemos ruido, podíamos quedarnos aquí», explicó. Los manifestantes, aseguró, acataron esa indicación, por lo que la llegada de los agentes les sorprendió.

La PSP invocó, entre otros argumentos, el límite de las 00.30 horas de la noche para las reuniones y manifestaciones en espacios públicos, recogido en la legislación nacional sobre el derecho de reunión, además del conflicto por la instalación de tiendas.

Una semana de protestas por el derecho a la vivienda

La protesta comenzó el pasado sábado y continuó después de que la Policía Municipal retirara el lunes unas cincuenta tiendas de campaña por considerar que ocupaban indebidamente el espacio público. Los participantes pasaron entonces a dormir al raso y el miércoles decidieron en asamblea volver a montar las tiendas.

El alcalde de Oporto, Pedro Duarte, había advertido de que impediría nuevas acampadas y, tras los incidentes, defendió que la policía se había visto obligada a actuar por el comportamiento de los manifestantes.

Preguntado por la posición del Ayuntamiento, Machado reconoció que actúa conforme al reglamento, pero reclamó «un poquito más de flexibilidad» ante una reivindicación que considera justa, como es el derecho a la vivienda.

Los activistas regresaron el jueves a la plaza, pero abandonaron el lugar durante la madrugada de este viernes por motivos de seguridad, explicó el abogado.

Según su relato, una persona intentó agredir a uno de los presentes y otros integrantes del grupo intervinieron para impedirlo. «La razón fundamental ha sido la seguridad de la gente», resumió.

La organización situó la orden de dispersión hacia las 01.20 horas y denunció, por su parte, la presencia de personas vinculadas a la extrema derecha que buscaban provocar incidentes, según declaraciones recogidas por medios portugueses.

Las movilizaciones se producen en un contexto de fuerte encarecimiento de la vivienda. Según Eurostat, los precios de compra en Portugal aumentaron un 16,5 % interanual en el segundo trimestre de 2026, frente al 4,7 % del conjunto de la Unión Europea.

Entre las demandas de los activistas figuran limitar los alquileres, aumentar la vivienda pública, recuperar inmuebles vacíos para uso residencial y frenar los desahucios. La movilización también tiene una convocatoria este sábado en Lisboa. EFE

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