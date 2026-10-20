El desempleo se redujo en el Reino Unido en el trimestre junio-agosto

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El desempleo en Reino Unido se redujo inesperadamente al 4,7% en el periodo de tres meses que terminó a finales de agosto, según datos oficiales divulgados este martes, aunque el paro entre los jóvenes continúa siendo preocupante.

Esta tasa de paro, de 4,7%, es la más baja desde el período de tres meses que terminó a finales de julio de 2025, informó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

Los analistas habían previsto que el desempleo se mantendría en el 4,9%, según la agencia Bloomberg.

«Mientras que el mercado de trabajo se mantiene globalmente estable en 2026, los datos del último trimestre muestran una tasa de empleo en ligera alza y una pequeña bajada del desempleo», constató este martes David Freeman, director adjunto de estadísticas del trabajo en la ONS.

El aumento del desempleo juvenil sigue siendo una preocupación clave para el gobierno, que ha hecho de la lucha contra el coste de la vida una parte central de su programa.

El primer ministro británico, Andy Burnham, advirtió el domingo que el Reino Unido se enfrenta a una «catástrofe económica y un fracaso moral» debido a que hay cerca de un millón de jóvenes de entre 16 y 24 años que ni estudian ni trabajan.

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