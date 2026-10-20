El jefe de derechos humanos de la ONU condena la violencia durante las protestas en Europa

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Ginebra, 20 oct (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este martes los actos de violencia durante las protestas multitudinarias en Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Albania, aunque también expresó su preocupación por el posible uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.

«Lamento las acciones de quienes se aprovechan de las protestas para cometer actos de violencia y vandalismo contra bienes públicos y privados. Esas personas deben rendir cuentas individualmente por sus actos», subrayó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado.

También insistió en que los Estados deben garantizar que «toda respuesta de las fuerzas del orden sea conforme a la ley, necesaria y proporcionada». EFE

abc/jlp

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