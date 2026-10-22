El Presidente de Colombia destituye a su ministro del Interior tras dos meses en el cargo

Compartir

1 minuto

Bogotá, 21 oct (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cesó este miércoles a Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior tras dos meses en el cargo y nombró en su reemplazo a Alejandro Ordóñez Maldonado, hasta ahora embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

«Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior», anunció el mandatario en un mensaje publicado en X.

La salida de Lara, uno de los ministros estrella de De la Espriella, se produce el mismo día en el que el Gobierno ha tenido que aprobar por decreto el Presupuesto Nacional, después de que un fallo de forma invalidase el aprobado la víspera por las dos cámaras legislativas. EFE

pc/jpm/gad

(foto)

Los preferidos del público Los más discutidos