The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Acceso a medicamentos
Innovación sanitaria
Agroindustria
Historias principales
Pódcast
Newsletter

El Presidente de Colombia destituye a su ministro del Interior tras dos meses en el cargo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 21 oct (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cesó este miércoles a Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior tras dos meses en el cargo y nombró en su reemplazo a Alejandro Ordóñez Maldonado, hasta ahora embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

«Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior», anunció el mandatario en un mensaje publicado en X.

La salida de Lara, uno de los ministros estrella de De la Espriella, se produce el mismo día en el que el Gobierno ha tenido que aprobar por decreto el Presupuesto Nacional, después de que un fallo de forma invalidase el aprobado la víspera por las dos cámaras legislativas. EFE

pc/jpm/gad

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Preferir Swissinfo en Google

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR